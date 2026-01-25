«Το φαγητό είναι φάρμακο, το καλό φαγητό βοηθάει στην υγεία αλλά και στη διάθεση, είναι φάρμακο ψυχής», αυτό είναι το μότο του Ιάκωβου Απέργη, ενός σεφ που άλλαξε τα δεδομένα. Όχι, σε κάποιο εστιατόριο αλλά στην κουζίνα του Τζάνειου Νοσοκομείου. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε μία ακόμη διάκριση, αυτή του καλύτερου Αρχιμάγειρα της Ευρώπης.

Είναι τόσο ταπεινός που αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει τον κόσμο να χαμογελά. Ο τρόπος που το καταφέρνει αυτό είναι τα ευφάνταστα πιάτα του. Πιάτα νοσοκομείου που έχουν γεύση και τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες για να αναρρώσουν οι ασθενείς.

Το Newsbeast τον επισκέφθηκε στο χώρο δράσης του, στο μαγειρείο του Τζάνειου Νοσοκομείου, εκεί όπου μαζί με το επιτελείο του δημιουργεί πιάτα που θα ζήλευαν και τα πιο ακριβά εστιατόρια.

Μπαίνοντας μέσα στο χώρο, ο οποίος βρίσκεται στο ισόγειο, στην αριστερή πτέρυγα, βλέπεις μαγειρικό εξοπλισμό που θυμίζει παλάτι… «Όλα αυτά είναι από χορηγίες, προσπαθώ να βρίσκω τον κατάλληλο εξοπλισμό και να κάνω μια κουζίνα που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που οραματίζομαι. Και αυτό να είναι ιατρικά γεύματα νόστιμα για να μπορούν οι άνθρωποι που είναι στο νοσοκομείο να δυναμώσουν. Άλλωστε το καλό φαγητό αξίζει σε όλους, είναι θέμα αξιοπρέπειας και σεβασμού στον άνθρωπο, σε εκείνους που το προσφέρουμε αλλά και στους ίδιους τους εαυτούς μας. Θέλω να ξεχνούν που βρίσκονται. Είναι μεγάλη υπόθεση να ξεχάσουν ότι νοσηλεύονται και έστω και για λίγο να πιστέψουν ότι είναι στο σπίτι τους! Αλλάζω μορφή και υφή σε γνωστά πιάτα», αναφέρει χαρακτηριστικά μιλώντας στο Newsbeast ο σεφ Ιάκωβος Απέργης.

Από το 2003

Τη μαγειρική την έμαθε από τον παππού του, ο οποίος ήταν αρτοποιός. Μάλιστα, έφτιαχναν αβγά με παστουρμά και καναδέζικη πίτσα με πεπερόνι. Τελειώνοντας το σχολείο, σπούδασε στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, με τη σκέψη να γίνει μπάρμαν. Εντελώς τυχαία, όμως, έπιασε την πρώτη δουλειά στο «Νέον» του Γιώργου Τσελεμεντέ. «Υπήρχε κενό στην κουζίνα και πήγα. Χρειαζόμουν ένα χαρτζιλίκι για να αγοράσω ένα δώρο. Εκεί κόλλησα το μικρόβιο». Εργάστηκε σε διάφορα εστιατόρια, όταν κάποια στιγμή έπεσε στην αντίληψή του ότι άνοιξε θέση μάγειρα στο Τζάνειο. Ήταν σαν να συνωμοτεί το σύμπαν υπέρ του. Στο Τζάνειο είχε αφήσει το 2003 την τελευταία της πνοή η μητέρα του μετά από πολύχρονη περιπέτεια υγείας.

«Τα έφερε έτσι η ζωή που εγώ γνώρισα το Νοσοκομείο μέσα από τη μητέρα μου, στα χρόνια που νοσηλευόταν και πέθανε στο Τζάνειο. Αυτό που τότε σκεφτόμουν είναι πως θα μαγείρευα εγώ σε ανθρώπους όπως ήταν η μάνα μου. Να τρώνε και να ευχαριστιούνται. Η τύχη και ο Θεός τα ήθελαν και ήρθα εδώ να κάνω αυτό που έπρεπε. Να μαγειρεύω για τους ασθενείς», υπογραμμίζει με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο Ιάκωβος Απέργης, συγκινώντας καθώς η παρουσία του εδώ στο μαγειρείο του Τζάνειου Νοσοκομείου είναι λες και ήταν γραπτό να συμβεί.

«Το φαγητό πρέπει να είναι νόστιμο και θρεπτικό γιατί δεν σε έχει επιλέξει αυτός που θα το φάει να έρθει εδώ, ήρθε κατ’ ανάγκη, είναι άρρωστος. Το φαγητό είναι φάρμακο ψυχής και για το σώμα. Άλλωστε να σας το πω και διαφορετικά ποτέ δεν έχουμε πάει στο γιατρό να μας έχει δώσει φάρμακα και να μη μας έχει συστήσει να κάνουμε παράλληλα καλή διατροφή».

Περισσότερες από 300 μερίδες την ημέρα

Ο Ιάκωβος Απέργης με το επιτελείο του σηκώνουν τα χέρια το πρωί και φτιάχνουν καθημερινά περίπου 300 μερίδες ποιοτικού φαγητού την ημέρα. Δεν απολαμβάνουν μόνο οι ασθενείς αλλά και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. «Δίνουν σκληρές μάχες όχι κάθε μέρα, όχι κάθε ώρα, αλλά κάθε λεπτό. Η ζωή των γιατρών και των νοσηλευτών είναι απαιτητική καθώς με προσωπική αυταπάρνηση προσπαθούν το καλύτερο για τους ασθενείς τους. Οπότε μια νόστιμη και θρεπτική μερίδα φαγητού είναι πολύ σημαντική για το έργο που επιτελούν», υπογραμμίζει ο σεφ.

Μπέργκερ αντί για μπιφτέκι

Αντί να σερβίρουμε σκέτο το μπιφτέκι το βάζουμε μέσα σε ψωμί μαζί με ντομάτα και μαρούλι για να παραπέμπει σε burger. Στόχος είναι οι «πελάτες» μας να απολαύσουν την διαμονή τους. Η χαρά όταν επιστρέφουν άδειοι οι δίσκοι, πιστέψτε με είναι τεράστια».

Για να κάνει τα παιδιά να φάνε ψάρι, εμπνεύστηκε το μπιφτέκι ψαριού. Το πιάτο έγινε… «viral» για τους ασθενείς.

«Δεν είμαι σεφ αλλά μάγειρας»

Οι ασθενείς τον επιβραβεύουν σε κάθε ευκαιρία. Κάποιοι δε από αυτούς τον φωνάζουν σεφ, όρο όμως που δεν επιδέχεται «Είναι ακόμα πιο σημαντικό να ακούς “μπράβο σεφ” από αυτούς. Με φωνάζουν “σεφ” και δεν τους διορθώνω, αλλά εγώ είμαι μάγειρας».

Η διάκριση

Πριν λίγες ημέρες στο 22ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γαστρονομίας και Οινολογίας της CEUCO, που έλαβε χώρα στην πόλη O Grove, της περιφέρειας Γαλικίας της Ισπανίας, ο Ιάκωβος Απέργης ανακηρύχθηκε ως ο Αρχιμάγειρας της Ευρώπης. Πέρα από τις ευφάνταστες συνταγές του, του αναγνώρισαν και το έργο που προσφέρει αθόρυβα όλα αυτά τα χρόνια.

Το βιβλίο

Μεταξύ άλλων, ο Ιάκωβος Απέργης έγραψε ένα διαφορετικό βιβλίο μαγειρικής με σαλάτες, πίτες, κυρίως πιάτα και επιδόρπια σε 37 αλεσμένες, εύγευστες και θρεπτικές συνταγές, με διατροφική ανάλυση.

Πρόκειται για ένα βιβλίο με αγάπη και φροντίδα για το φαγητό, κυρίως γι’ αυτούς που έχουν δυσκολία στη μάσηση και την κατάποση της τροφής. Κατάλληλες, ωστόσο, και για όλη την οικογένεια. «Το “Συνταγολόγιο – Μαγειρική και Υγεία” απευθύνεται σε όλους εκείνους που η ασθένειά τους άλλαξε την πιο σημαντική στιγμή της ημέρας… τη στιγμή του γεύματος, της τροφής. Και όπως λέω, η τροφή ενισχύει όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή», αναφέρει ο σεφ στο Newsbeast.