Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μέρος, σχεδόν σαν αρχιτεκτονικό θαύμα που είναι φωλιασμένο μέσα στο γραφικό τοπίο της Ανδαλουσίας. Ο λόγος για το Setenil de las Bodegas, την ιδιαίτερη πόλη της Ισπανίας που είναι γνωστή για τη μοναδική αρχιτεκτονική της, αφού τα κτίριά της είναι χτισμένα μέσα στους βράχους.

Το Setenil de las Bodegas με τη μακραίωνη ιστορία αποτέλεσε σημαντικό στρατηγικό σημείο και λέγεται πως οι Χριστιανοί πήραν πίσω την πόλη από τους Μαυριτανούς, μετά από 7 προσπάθειες. Αυτή η ιστορία έδωσε στην πόλη το όνομα «Setenil», που προέρχεται από το λατινικό «Septem Nihil», που σημαίνει «7 φορές τίποτα. Το Bodegas προστέθηκε αργότερα και στα ισπανικά σημαίνει οινοποιεία, καθώς μετά τη χριστιανική τον 15ο αιώνα, ήκμασε στην οινοπαραγωγή.

Ο κεντρικός δρόμος στο Setenil de las Bodegas ονομάζεται Calle Cuevas del Sol (Σπηλιές του Ήλιου). Αυτός ο όμορφος, ηλιόλουστος δρόμος φιλοξενεί πολλά εστιατόρια «φωλιασμένα» ανάμεσα σε ογκόλιθους μαμούθ, αλλά και ένα γοητευτικό ποτάμι. Εδώ, αξίζει να εξερευνήσετε και άλλες περιοχές. Περιπλανηθείτε ανάμεσα σε στενά δρομάκια όπως η Calle Cuevas de la Sombra (Σπηλιές της Σκιάς) ή ανεβείτε πιο πάνω στο χωριό για να δείτε τα λευκά σπίτια και να απολαύσετε τη θέα από ψηλά.

Ένα από τα κορυφαία πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο Setenil de las Bodegas είναι να επισκεφθείτε τα απομεινάρια του ιστορικού αραβικού κάστρου του 12ου αιώνα. Ονομάζεται κάστρο Nazari και κάποτε ήταν πολύ εντυπωσιακό, καθώς διέθετε περίπου 40 πύργους.