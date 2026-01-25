Αφήνοντας πίσω της μια μεγάλη κρίση, όπως αυτή των αγροτικών μπλόκων, η κυβέρνηση εστιάζει πλέον στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων με τον χρόνο να κυλάει αντίστροφα και χωρίς να υπάρχει περιθώριο για καθυστερήσεις.

Η ρήξη δεν επήλθε με τον αγροτικό κόσμο και, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, παρά τα όποια λάθη έγιναν, ανακαλύφθηκαν δυσλειτουργίες αλλά και παθογένειες, οι οποίες με τις ρυθμίσεις που έγιναν σε λίγο καιρό θα αποτελούν παρελθόν.

Όπως ανέφεραν στο Newsbeast συνεργάτες του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή τις πολιτικές της ευθύνες, ιδίως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά το γεγονός ότι δεν συνέβη το ίδιο και από τα άλλα κόμματα που στο παρελθόν κυβέρνησαν τη χώρα. Τα fake news δεν κυριάρχησαν και στάθηκε δίπλα στους αγρότες και όχι απέναντι, και αυτό θα συνεχιστεί καθώς αυτή την επόμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων.

Από αυτή την κρίση βγήκαν αρκετά θετικά, όπως ότι η χώρα έχει πλέον ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχων και πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων με την κατάργηση του «αμαρτωλού» ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πλέον, το νέο σύστημα καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων έχει κοινωνικό πρόσημο, καθώς κατανέμει το ίδιο ποσό με δικαιότερο τρόπο. Έτσι, κερδισμένοι θα μείνουν οι πραγματικοί παραγωγοί.

Πλέον, έμφαση θα δοθεί στη διαχείριση των διαρθρωτικών θεμάτων του αγροτικού τομέα.

Πρόσω ολοταχώς για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων

Πριν από λίγα 24ωρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, παρουσίασαν τις βασικότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 2026. Με αυτό τον τρόπο βγαίνει μπροστά η θετική ατζέντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από εδώ και στο εξής οι κατευθύνσεις που έχουν δοθεί είναι:

α) Πιο συστηματική προβολή και παρουσίαση κυβερνητικού έργου

β) Πιο γρήγορους ρυθμούς στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης, καθώς η χρονιά αυτή είναι καθοριστική για τη συνέχεια.

Οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί είναι πολλές και στοχεύουν όχι μόνο στη βελτίωση της καθημερινότητας, αλλά έχουν και μεταρρυθμιστικό πρόσημο.

Έτσι, οι 10 κυριότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 2026 είναι:

1. Νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα

2. Θεσμοθέτηση Νέου Λυκείου και Εθνικού Απολυτηρίου

3. Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

4. Νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και την ενσωμάτωσή τους στο Κτηματολόγιο

5. Νομοσχέδιο για την απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας

6. Αναμόρφωση Κληρονομικού Δικαίου

7. Νομοθέτηση Κοινωνικής Συμφωνίας για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

8. Δημοσίευση αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

9. Σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας

10. Νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.

Παράλληλα, εντός του 2026 αναμένεται να υλοποιηθούν 10 μεταρρυθμίσεις και έργα που θα αλλάξουν ακόμα περισσότερο την εικόνα. Πρόκειται για:

1. Εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών τουλάχιστον της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ: Το ΜΙΤΟΣ είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία έχουν καταγραφεί 4.050 διαδικασίες που αφορούν τις σχέσεις του κράτους με τους πολίτες και με τις επιχειρήσεις. Με αυτές αναμένεται να απλουστευθούν ή και να καταργηθούν και με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

2. Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με στόχο τη γενικευμένη εφαρμογή στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα ως το τέλος του έτους, καθώς και εφαρμογή της στο Δημόσιο.

3. Δικαιοσύνη: Θα εφαρμοστεί ο ψηφιακός φάκελος δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των διαφορών πολιτικής δικαιοσύνης. Στόχος είναι το 2027 η Ελλάδα να φτάσει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων, που είναι 650 μέρες.

4. Ολοκλήρωση Κτηματολογίου: Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη με θετική αντανάκλαση για τους πολίτες, τις ιδιοκτησίες τους, για το περιβάλλον, για την ανάπτυξη της χώρας.

5. Θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τις ΑΠΕ και τη βιομηχανία. Ανάπτυξη της οικονομίας και προστασία του περιβάλλοντος.

6. Εφαρμογή του νέου, οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις: Μετά το υβριδικό σύστημα, το οποίο εφαρμόστηκε το 2025, θα εφαρμοστεί φέτος το οριστικό, ψηφιακό σύστημα, με τα γεωχωρικά υπόβαθρα και τους ηλεκτρονικούς βόλους για την κτηνοτροφία.

7. Έναρξη λειτουργίας Νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του καταναλωτή και νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα καταναλωτή με σύγκριση εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών. Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την σύγκριση των τιμών θα είναι ένα όπλο στο χέρι του καταναλωτή για να βλέπει πολλές και διαφορετικές συγκρίσεις προϊόντων, ενώ την ίδια στιγμή θα περιορίζει τη δυνατότητα ορισμένων να ακολουθούν αθέμιτες πρακτικές όσον αφορά τις τιμές.

8. Έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα: Πρόκειται για μια συνεργασία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα, θα ξεκινήσουν να τρέχουν τα προγράμματα Κοινωνικής Αντιπαροχής στα πρώτα 10 δημόσια ακίνητα.

9. Έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου: Σύντομα θα υποβληθεί και θα εγκριθεί από την ΕΕ το εθνικό σχέδιο για το καινούργιο ταμείο, με πόρους που θα φτάνουν τα 5,3 δις. ευρώ.

10. Ηλεκτρονική παρακολούθηση εφαρμογής του προϋπολογισμού (govERP): Το καινοτόμο αυτό πληροφορικό σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα εποπτείας και διαχείρισης των πιστώσεων του προϋπολογισμού κάθε υπουργείου, με απλό και αξιόπιστο τρόπο, χωρίς πολλαπλά συστήματα πληροφορικής που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.