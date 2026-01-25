Μια αποστολή που έμοιαζε αδιανόητη μέχρι πρότινος ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία ο Αμερικανός αναρριχητής Άλεξ Χόνολντ.

Με την προσπάθειά του να μεταδίδεται ζωντανά μέσω Netflix, ο Χόνολντ επιχείρησε και πραγματοποίησε μια ακραία ανάβαση στον εμβληματικό ουρανοξύστη Taipei 101 στην Ταϊπέι, φτάνοντας στην κορυφή χωρίς σχοινιά, ζώνες ή οποιοδήποτε άλλο μέσο προστασίας.

Ο 41χρονος, που συγκαταλέγεται στους πιο αναγνωρισμένους αναρριχητές διεθνώς, κατάφερε να καλύψει τα 1.667 πόδια (508 μέτρα) ύψους του κτιρίου –ενός από τα ψηλότερα στον πλανήτη– σε περίπου 1 ώρα και 32 λεπτά.

Ο χρόνος αυτός ήταν μόλις δύο λεπτά μεγαλύτερος από τον στόχο που είχε θέσει ο ίδιος, με την ανάβαση να γίνεται χωρίς δίχτυ ασφαλείας ή ειδικό εξοπλισμό.

Στην κορυφή τον περίμενε η σύζυγός του, Σάνι ΜακΚάντλες, η οποία τον υποδέχθηκε με μια αγκαλιά και με χιούμορ σχολίασε: «Εγώ πέρασα όλη την ώρα σε κρίση πανικού». Ο Χόνολντ, από την πλευρά του, δεν έχασε χρόνο και ένα από τα πρώτα του στιγμιότυπα στην κορυφή ήταν μια selfie.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους της Ταϊπέι για να παρακολουθήσουν από κοντά το εγχείρημα και να τον ενθαρρύνουν μέχρι το τέλος, φωνάζοντας «Add oil», μια χαρακτηριστική φράση ενθάρρυνσης που χρησιμοποιείται στην κινεζική κουλτούρα.

Σε δηλώσεις του στο CNN πριν από την ανάβαση, ο Χόνολντ εξήγησε ότι η αναρρίχηση σε έναν ουρανοξύστη διαφέρει ουσιαστικά από την ανάβαση σε φυσικούς βράχους. Όπως τόνισε, οι τεχνητές επιφάνειες απαιτούν διαφορετική τεχνική, ρυθμό και προσαρμογή, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η ιδέα μιας τέτοιας πρόκλησης υπήρχε στο μυαλό του εδώ και περίπου μια δεκαετία.

Ο Άλεξ Χόνολντ είχε γίνει παγκοσμίως γνωστός το 2017, όταν κατάφερε να σκαρφαλώσει χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας τον θρυλικό βράχο El Capitan, ύψους περίπου 3.000 ποδιών (914 μέτρα), στο εθνικό πάρκο Yosemite της Καλιφόρνια, σε μια ανάβαση που θεωρείται μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς στην ιστορία της αναρρίχησης.