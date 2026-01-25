Σε περίοδο δυναμικής αναδιάρθρωσης βρίσκεται η ελληνική τουριστική αγορά, με τις επενδύσεις στην πολυτελή φιλοξενία να αποκτούν ολοένα και πιο στρατηγικά χαρακτηριστικά. Η αυξημένη ζήτηση για προϊόντα υψηλής αξίας, σε συνδυασμό με την ενεργή παρουσία οργανωμένων ξενοδοχειακών ομίλων και διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, διαμορφώνει ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον, στο οποίο κυριαρχούν οι στοχευμένες κινήσεις, η αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και η ανάπτυξη επιλεγμένων projects σε ώριμους και ανερχόμενους προορισμούς.

Νέα επένδυση της CHC Group στο Πήλιο

Τη λειτουργία του νέου πεντάστερου Leolia Nautica Resort Pelion 5* στα Καλά Νερά Βόλου το καλοκαίρι του 2026 προαναγγέλλει η CHC Group, η οποία αναλαμβάνει το management της νέας ξενοδοχειακής μονάδας. Το νέο κατάλυμα θα συνδυάζει παραθαλάσσιο και ορεινό τοπίο, αναδεικνύοντας τη ναυτική παράδοση και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μαγνησίας.

Σημειώνεται πως το Leolia Nautica Resort Pelion 5* αναπτύσσεται σε προνομιακή τοποθεσία στα Καλά Νερά, ανάμεσα στο Πήλιο και τον Βόλο, και αποτελεί υλοποίηση ενός μακροχρόνιου οράματος του ιδιοκτήτη του καταλύματος κ. Μπλέτσα για την περιοχή.

Με την τεχνογνωσία και τη λειτουργική υποστήριξη της CHC Group, το ξενοδοχείο θα αναπτύξει δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, φιλοξενώντας κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, καλύπτοντας παράλληλα ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και ενισχύοντας το τουριστικό αποτύπωμα της περιοχής σε 12μηνη βάση.

Το resort περιλαμβάνει 40 πολυτελείς σουίτες και βίλες, κυρίως με ιδιωτική πισίνα, με σχεδιασμό εμπνευσμένο από τη ναυτική παράδοση και τη σύγχρονη αισθητική. Οι υποδομές περιλαμβάνουν παραλία, πισίνες, αθλητικές και wellness εγκαταστάσεις, χώρους για οικογένειες και αίθουσες εκδηλώσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γαστρονομία με εστιατόρια και μπαρ που αξιοποιούν τοπικές πρώτες ύλες του Παγασητικού. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει τρία καταστήματα θαλάσσιων δραστηριοτήτων και ναυτικού εξοπλισμού στο Ναυτικό Κέντρο και θα είναι ανοιχτό και στην τοπική κοινωνία, ενισχύοντας τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα του.

Σε δήλωσή του, ο ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της CHC Group, Ζαχαρίας Α. Χνάρης, επισημαίνει ότι η ένταξη του Leolia Nautica Resort Pelion 5* στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου εντάσσεται στο ευρύτερο επιχειρησιακό πλάνο ανάπτυξης, με έμφαση σε συνεργασίες αμοιβαίου οφέλους και προσανατολισμό στο τουριστικό προϊόν υψηλής αξίας.

Όπως τονίζει, αυξάνεται σταθερά ο αριθμός των ιδιοκτητών ξενοδοχείων που εμπιστεύονται τον Όμιλο, αναγνωρίζοντας την εμπειρία, τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα της ομάδας του. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι κάθε νέα συνεργασία συνοδεύεται από αυξημένο αίσθημα ευθύνης και δέσμευση για ποιοτικά αποτελέσματα, εκφράζοντας αισιοδοξία για θετικό πρόσημο και το 2026.

Η Χαλκιδική στο επίκεντρο

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πεντάστερου Cora Resort and Spa στην Άφυτο Χαλκιδικής στον ξενοδοχειακό όμιλο Fattal, στο πλαίσιο συναλλαγής που υλοποίησε ο διεθνής επενδυτικός όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Bain Capital.

Επισημαίνεται πως το Cora Resort and Spa, δυναμικότητας 181 δωματίων, αναδεικνύει τη στρατηγική ενεργής διαχείρισης που εφαρμόζει η Bain Capital στον κλάδο της φιλοξενίας, από την ανάπτυξη και την αναβάθμιση έως τη λειτουργία και την τελική αξιοποίηση του ακινήτου.

Κατά τη διάρκεια της επένδυσης, η Bain Capital υλοποίησε εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης και επανατοποθέτησης του ξενοδοχείου, ύψους 24 εκατ. ευρώ, μετατρέποντάς το σε έναν σύγχρονο πεντάστερο προορισμό διακοπών, με πολλαπλές επιλογές εστίασης, μπαρ και αυτόνομο κέντρο ευεξίας. Το ξενοδοχείο άνοιξε εκ νέου τον Ιούλιο του 2023, ενώ η αλλαγή διαχείρισης το 2024 συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση των λειτουργικών και οικονομικών του επιδόσεων.

Όπως δήλωσε ο Rob Mangan, Operating Partner της Bain Capital, «σε συνεργασία με τους τοπικούς μας εταίρους, προχωρήσαμε σε μια ουσιαστική αναβάθμιση του Cora και ακολουθήσαμε μια ιδιαίτερα ενεργή προσέγγιση στη λειτουργία του, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης. Το αποτέλεσμα είναι ένα πεντάστερο resort υψηλών προδιαγραφών σε μία από τις πλέον ελκυστικές τουριστικές αγορές της χώρας».

Από την πλευρά του ομίλου Fattal, οι Guy Vardi και Yaniv Amzaleg, επικεφαλής συγχωνεύσεων και εξαγορών, υπογράμμισαν ότι η Ελλάδα και η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για τον όμιλο.

Το ξενοδοχείο θα επαναλειτουργήσει με την επωνυμία Meravia Hotel by Leonardo Limited Edition, ενισχύοντας την παρουσία του ομίλου σε έναν από τους πιο δυναμικούς τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Σημειώνεται ότι την τελευταία τριετία ο όμιλος έχει προχωρήσει στην εξαγορά περισσότερων από 50 ξενοδοχείων στην Ευρώπη, αντλώντας περίπου 1 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής του στρατηγικής.

Η Bain Capital διαθέτει ισχυρή παρουσία στον ευρωπαϊκό ξενοδοχειακό κλάδο, με χαρτοφυλάκιο 8.200 δωματίων σε 54 ξενοδοχειακές μονάδες σε επτά χώρες.

Επέκταση των Aria Hotels στη Λακωνική Μάνη

Τη διαχείριση του Bassa Maina Villas & Suites στη Λακωνική Μάνη αναλαμβάνει η Aria Hotels, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στην Πελοπόννησο και διαμορφώνοντας ένα διευρυμένο σχήμα φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών στην περιοχή.

Η νέα συνεργασία έρχεται να συμπληρώσει τη δραστηριότητα της εταιρείας μέσω του Aria Estate Suites & Spa, που λειτουργεί από το 2022, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο concept φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών στην περιοχή.

Χτισμένο αμφιθεατρικά κοντά στην Αρεόπολη, το Bassa Maina Villas & Suites περιλαμβάνει δέκα πλήρως εξοπλισμένες βίλες και σουίτες με ανεμπόδιστη θέα στον Μεσσηνιακό κόλπο.