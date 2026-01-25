Στις 13 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Bayerischer Hof θα πραγματοποιηθεί η Διάσκεψη του Μονάχου, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες που θα παρευρεθούν θα κληθούν, μετά τις εξελίξεις και τη δυναμική παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, να δώσουν τις απαντήσεις για τη νέα τάξη πραγμάτων. Θα τα καταφέρουν αυτή τη φορά να έχουν ενιαία φωνή; Να απαντήσουν επίσης στο πώς βλέπουν τη διάθεση του Τραμπ να χαράξει μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν, δηλαδή με τον μεταπολεμικό και μεταψυχροπολεμικό κόσμο, όπως αυτός διαμορφώθηκε με την ίδρυση του «Συμβουλίου Ειρήνης», το οποίο όχι μόνο εκφεύγει των αρχικών του αρμοδιοτήτων, όπως αυτές ορίστηκαν με απόφαση του ΟΗΕ τον περασμένο Νοέμβριο, διευρύνοντας το πεδίο δράσεών του σε οποιαδήποτε κρίση ανά τον πλανήτη.

Η Διάσκεψη του Μονάχου έχει και αμυντική ατζέντα και θα έχει ενδιαφέρον πώς και εδώ θα τοποθετηθούν οι ηγέτες μετά τις αναφορές του Τραμπ στο Νταβός για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία αλλά και το ανοιχτό θέμα της Γροιλανδίας που μετέτρεψε ή ανέδειξε επί της ουσίας το ΝΑΤΟ από συμμαχία ασφάλειας σε άνιση συναλλαγή. Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί τους Ευρωπαίους «κακοπληρωτές» και προειδοποίησε περισσότερες δαπάνες ή απώλεια αμερικανικής προστασίας. Τα ίδια στο εμπόριο, όπου η Ευρώπη «δεν αγοράζει τα γεωργικά μας προϊόντα, δεν αγοράζει τα αυτοκίνητά μας», αλλά συσσωρεύει πλεονάσματα εις βάρος της αμερικανικής οικονομίας. Άμυνα και εμπόριο συγχωνεύονται έτσι σε ένα κοινό αφήγημα οικονομικού εθνικισμού, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζει την αμερικανική ισχύ μέσω κανονισμών και γραφειοκρατίας. Μπροστά στον ισχυρό χαρακτήρα του Τραμπ, η Ευρώπη έχει λοιπόν μπροστά της ένα σκληρό δίλημμα: αντίσταση ή υποταγή.

«Ο κατευνασμός δεν φέρνει αποτελέσματα, μόνο ταπείνωση», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ. Ο Βέλγος πρωθυπουργός, Μπαρτ ντε Βέβερ, μίλησε στο Νταβός για τη διαφορά ανάμεσα σε έναν «ευτυχισμένο υποτελή» και έναν «δυστυχισμένο σκλάβο».

Οι συζητήσεις στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους δείχνουν ότι οι κυβερνήσεις συγκλίνουν πλέον στην ανάγκη μεγαλύτερης ανεξαρτησίας από τις διαθέσεις του Λευκού Οίκου, ιδίως στον τομέα της άμυνας.

Στη Διάσκεψη του Μονάχου δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη από τους διοργανωτές ποιοι ηγέτες θα παρευρεθούν, ενδεικτικό της αμηχανίας που υπάρχει μετά τα όλα όσα έγιναν στο Νταβός. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, ακύρωσε την παρουσία του με την αιτία να παραμένει προς το παρόν άγνωστη σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος πέρυσι από το βήμα του Μονάχου ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής αφού εξαπέλυσε μία άνευ προηγουμένου επίθεση στην Ευρώπη κόβοντας τις πολιτικές και ιδεολογικές γέφυρες με τον σύμμαχο των ΗΠΑ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η απειλή, είχε πει ο Βανς, δεν προέρχεται από τη Ρωσία του Πούτιν με τον συνεχιζόμενο πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ούτε από την κομμουνιστική Κίνα. Είναι «εσωτερική απειλή» στην Ευρώπη, διότι, κατά τον θερμό υποστηρικτή του εξτρεμιστικού ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας AfD, «περιορίζει δραστικά την ελευθερία γνώμης και έκφρασης». Η Εναλλακτική για τη Γερμανία, όπως και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, είχαν αποκλειστεί για το 2024 και το 2025 εξαιτίας της αποχώρησής τους από τη γερμανική βουλή στην ιστορική ομιλία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Φέτος έλαβαν πρόσκληση.

Οι οργανωτές της Διάσκεψης του Μονάχου ανέφεραν επίσης ότι ακύρωσαν τις προσκλήσεις που είχαν απευθύνει σε μέλη της ιρανικής κυβέρνησης μετά την πολύνεκρη καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον του καθεστώτος.