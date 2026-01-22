Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζει σήμερα το νέο «Συμβουλίο Ειρήνης» του. Πρόκειται για ένα συμβούλιο που θα ελέγχει ο ίδιος και το οποίο υποτίθεται ότι θα εργάζεται για την επίλυση των συγκρούσεων στον κόσμο, ανταγωνιζόμενο με τον ΟΗΕ.

Είχε αρχικά επινοηθεί για να επιβλέψει την ανοικοδόμηση της Γάζας. Όμως το σχέδιο του χάρτη του προβλέπει μια πολύ ευρύτερη εντολή και όχι μόνο το ζήτημα του παλαιστινιακού εδάφους.

Το εισιτήριο εισόδου είναι ένα δισεκατομμύριο δολάρια για μια μόνιμη έδρα.

Κάνοντας λόγο για «μια πολύ συναρπαστική μέρα, που προετοιμαζόταν εδώ και καιρό», ο Τραμπ τόνισε ότι «όλοι» θέλουν να γίνουν μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα συνεχίσει να «συνεργάζεται με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Πίστευε ότι η συμφωνία με την Ουκρανία θα ήταν εύκολη, αλλά «αποδείχθηκε ότι ήταν πιθανώς η πιο δύσκολη»

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό του ότι έχει δώσει λύση σε οκτώ πολέμους από την ανάληψη των καθηκόντων του και πιστεύει ότι μια άλλη επίλυση «έρχεται πολύ σύντομα».

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε: «Αυτός που νόμιζα ότι θα ήταν εύκολος αποδείχθηκε πιθανώς ο πιο δύσκολος».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους στην τελετή, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ: «Σ’ ευχαριστούμε Τόνι που είσαι εδώ, το εκτιμούμε».

Η τελετή ξεκίνησε με την ανακοίνωση της άφιξης των ιδρυτικών μελών του Συμβουλίου Ειρήνης στη σκηνή.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είναι μεταξύ αυτών που υπογράφουν τα έγγραφα επί σκηνής, καθώς επίσης ηγέτες από το Αζερμπαϊτζάν, την Ινδονησία, το Κατάρ και το Κόσοβο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε στο Νταβός ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκληση. Λίγο νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει απλώς από την πλευρά του ότι «ανατέθηκε» στο υπουργείο Εξωτερικών «να μελετήσει» την αμερικανική πρόταση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό πως δέχθηκε να συμμετάσχει.

Σημαντικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους γι’ αυτό το «Συμβούλιο Ειρήνης». Όμως, πολυάριθμες χώρες της Μέσης Ανατολής δήλωσαν πως θα συμμετάσχουν, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Περίπου 35 ηγέτες έχουν ήδη δεχθεί να ενταχθούν, από τις περίπου 50 προσκλήσεις που εστάλησαν, δήλωσε χθες, Τετάρτη, στους δημοσιογράφους ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

«Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο συμβούλιο που έχει σχηματιστεί ποτέ», καυχήθηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνάντησής του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, ο οποίος είναι μεταξύ αυτών που αποδέχθηκαν την πρόσκληση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κρύβει την απογοήτευσή του που δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης, ενώ ισχυρίζεται τακτικά ότι έχει βάλει τέλος σε οκτώ πολέμους, κάτι που αμφισβητείται.