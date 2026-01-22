Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει σήμερα τη σύνθεση του νέου «Συμβουλίου Ειρήνης» του και προχωρά σε συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πρόσφατη αποκλιμάκωση της έντασης σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας, με την αμερικανική πλευρά να επιδιώκει πλέον την ανάδειξη του διαμεσολαβητικού ρόλου του Προέδρου στις διεθνείς κρίσεις.

Έπειτα από εβδομάδες δηλώσεων, η μία πιο επιθετική από την άλλη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ξαφνικά χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο χιονοδρομικό κέντρο των ελβετικών Άλπεων, όπου συμμετέχει στη σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, «το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία. Ήρε επίσης τις απειλές του, δασμολογικές και στρατιωτικές.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκύρ, χαιρέτισε σήμερα την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ.

«Αυτή είναι μια πρώτη θετική ένδειξη προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό βασικά αναζητούσαμε. Η μαγική λέξη για τις τελευταίες 48 ώρες ήταν “αποκλιμάκωση”. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αποκλιμάκωση», δήλωσε ο Λεσκύρ στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL προσθέτοντας ωστόσο ότι παραμένει «σε επαγρύπνηση».

Σήμερα πρόκειται να συμμετάσχει στις 11:30 (ώρα Ελλάδας) στην τελετή υπογραφής του ιδρυτικού χάρτη ενός «Συμβουλίου Ειρήνης» που θα ελέγχει ο ίδιος και το οποίο υποτίθεται ότι θα εργάζεται για την επίλυση των συγκρούσεων στον κόσμο, ανταγωνιζόμενο με τον ΟΗΕ.

Είχε αρχικά επινοηθεί για να επιβλέψει την ανοικοδόμηση της Γάζας. Όμως το σχέδιο του χάρτη του προβλέπει μια πολύ ευρύτερη εντολή και όχι μόνο το ζήτημα του παλαιστινιακού εδάφους.

Το ακριβό εισιτήριο εισόδου

Το εισιτήριο εισόδου είναι ένα δισεκατομμύριο δολάρια για μια μόνιμη έδρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε στο Νταβός ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκληση. Λίγο νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει απλώς από την πλευρά του ότι «ανατέθηκε» στο υπουργείο Εξωτερικών «να μελετήσει» την αμερικανική πρόταση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό πως δέχθηκε να συμμετάσχει.

Σημαντικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους γι’ αυτό το «Συμβούλιο Ειρήνης». Όμως, πολυάριθμες χώρες της Μέσης Ανατολής δήλωσαν πως θα συμμετάσχουν, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Περίπου 35 ηγέτες έχουν ήδη δεχθεί να ενταχθούν, από τις περίπου 50 προσκλήσεις που εστάλησαν, δήλωσε χθες, Τετάρτη, στους δημοσιογράφους ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

«Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο συμβούλιο που έχει σχηματιστεί ποτέ», καυχήθηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνάντησής του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, ο οποίος είναι μεταξύ αυτών που αποδέχθηκαν την πρόσκληση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κρύβει την απογοήτευσή του που δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης, ενώ ισχυρίζεται τακτικά ότι έχει βάλει τέλος σε οκτώ πολέμους, κάτι που αμφισβητείται.

Συνάντηση με τον Ζελένσκι

Η πρόσκληση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν ανησυχεί ιδιαίτερα τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδιαίτερα την Ουκρανία που επιδιώκει να βάλει ένα τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου με τη Ρωσία, η οποία εισέβαλε στη χώρα του τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αφού ανακοινώσει τη δημιουργία του «Συμβουλίου Ειρήνης» του.

Χθες, Τετάρτη, στο Νταβός υποστήριξε πως η Ρωσία και η Ουκρανία θα είναι «ηλίθιες» αν δεν καταλήξουν σε μια συμφωνία για να βάλουν τέλος στη σύγκρουση, την οποία είχε υποσχεθεί να διευθετήσει μέσα σε μια μέρα όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από ένα χρόνο.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Ουκρανίας βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία, έναν ισχυρισμό τον οποίο συχνά επαναλαμβάνει, αν και επιρρίπτει εναλλάξ την ευθύνη στον έναν ή τον άλλο για την απουσία κατάπαυσης του πυρός.

Απρόθυμος από καιρό να παράσχει βοήθεια στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες στο Νταβός ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη είναι αυτοί που πρέπει «να ασχοληθούν με την Ουκρανία» και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ πρόκειται πάντως να αναχωρήσει από το Νταβός για να μεταβεί σήμερα στη Μόσχα, μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει προχθές, Τρίτη, ότι «ανησυχεί» πως η διεθνής κοινότητα χάνει το ενδιαφέρον της για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, την πιο αιματηρή στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαιτίας της διένεξης που έχει προκληθεί από τις βλέψεις του Αμερικανού προέδρου να αρπάξει τη Γροιλανδία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι διαμόρφωσε με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε «το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας αναφορικά με τη Γροιλανδία».

Υπάρχει «ακόμα πολλή δουλειά να γίνει» για να βρεθεί μια συμφωνία για τη Γροιλανδία, δήλωσε ωστόσο ο Ρούτε στο Γαλλικό Πρακτορείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.