Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σημαντικές εξελίξεις στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη για την Αρκτική, μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας σύμφωνα με τον Τραμπ, το οποίο προβλέπει την από κοινού ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» και την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της Γροιλανδίας. Η περιοχή θεωρείται κρίσιμη για τη μελλοντική γεωπολιτική ισορροπία.

Λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε στο Νταβός, ο Τραμπ έκανε γνωστό μέσω του Truth Social ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για μελλοντική συμφωνία, η οποία αφορά «τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική περιοχή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, «θα είναι εξαιρετικά επωφελής για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ». Στο ίδιο μήνυμα γνωστοποίησε ότι, με βάση αυτή τη συμφωνία, δεν θα εφαρμοστούν οι δασμοί που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, γεγονός που συνέβαλε στη βελτίωση του κλίματος στις αγορές.

.@POTUS on Greenland: "The deal is going to be put out pretty soon… it gets us everything we needed to get." pic.twitter.com/S3X95XCm1S — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 21, 2026

Συμμαχία… διαρκείας

Ο Τραμπ, σε συνέντευξη του στο CNBC, τόνισε ότι η συμφωνία αναμένεται να κρατήσει«για πάντα» και θα επεκταθεί σε όλη την Αρκτική, περιλαμβάνοντας συνεργασία σε στρατιωτικό, ενεργειακό και οικονομικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα παίξουν σημαντικό ρόλο τόσο στην κατασκευή του συστήματος «Χρυσός Θόλος» όσο και στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Γροιλανδίας.

🚨 LIVE FROM DAVOS: President Donald J. Trump announces framework for a future deal with Greenland.



MUST WATCH ⬇️ pic.twitter.com/FmIE0dV0Fj — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2026

«Θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα “Χρυσός Θόλος” και στην εξόρυξη ορυκτών, ακριβώς όπως και εμείς», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Παρά τις θετικές εκτιμήσεις, παραδέχθηκε ότι η συμφωνία είναι «λίγο περίπλοκη», χωρίς όμως να κρύψει την ικανοποίησή του για την πρόοδο.

Ο «Χρυσός Θόλος» και οι επόμενες διαπραγματεύσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι συνεχίζονται επιπλέον συνομιλίες για το πώς θα συνδεθεί το πρόγραμμα «Χρυσός Θόλος» με τη Γροιλανδία. Επισήμανε ότι θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες όσο προχωρά η διαδικασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, την ευθύνη των διαπραγματεύσεων έχουν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών, ο ειδικός απεσταλμένος και άλλα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία θα αναφέρουν απευθείας σε αυτόν.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο Νταβός, ο Τραμπ τόνισε ότι «η συμφωνία θα παρουσιαστεί σχετικά σύντομα», προσθέτοντας ότι «είναι ακόμη σε εξέλιξη, αλλά αρκετά προχωρημένη και μας δίνει όλα όσα χρειαζόμασταν».

Αντιδράσεις και γεωπολιτικό πλαίσιο

Εάν η συμφωνία προχωρήσει, αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Δανία, που έχει την ευθύνη για τη Γροιλανδία, καθώς η μόνιμη παρουσία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη περιοχή εγείρει ζητήματα κυριαρχίας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ σχολίασε τις ενστάσεις του Δανού υπουργού Εξωτερικών, λέγοντας ότι προτιμά να συζητά απευθείας παρά να ενημερώνεται από «δεύτερο χέρι».

Ο «Χρυσός Θόλος» και η Αρκτική

Η κατασκευή του «Χρυσού Θόλου», ενός συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας που αποτελεί κεντρικό στοιχείο της αμερικανικής στρατηγικής, συνδέεται με την προσπάθεια του ΝΑΤΟ να ενισχύσει την παρουσία του στην Αρκτική. Η περιοχή κερδίζει όλο και μεγαλύτερη σημασία λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας της Ρωσίας. Η συμφωνία Τραμπ–Ρούτε στοχεύει στον έλεγχο της Αρκτικής μέσω συνεργασιών που καλύπτουν τόσο την άμυνα όσο και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Επιπτώσεις στις αγορές και τη διπλωματία

Η ανακοίνωση είχε θετική επίδραση στις διεθνείς αγορές, καθώς ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα εφαρμοστούν οι δασμοί που είχαν προγραμματιστεί για την 1η Φεβρουαρίου, κάτι που βελτίωσε το οικονομικό κλίμα. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το πώς θα εξελιχθεί η σχέση με τη Δανία και ποια θα είναι η αντίδραση άλλων διεθνών δρώντων, ιδίως της Ρωσίας, που θεωρεί την Αρκτική κρίσιμη για τα συμφέροντά της.