Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNBC πως η Ουάσιγκτον και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της προτίθενται να συμπράξουν τόσο στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» όσο και στην εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στη Γροιλανδία, στο πλαίσιο του προσχεδίου συμφωνίας που, όπως είπε, έχει διαμορφωθεί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Θα συμμετάσχουν στον “Χρυσό Θόλο” και θα συμμετάσχουν στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών, όπως κι εμείς», δήλωσε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η συμφωνία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Για πάντα».

«Είναι μια συμφωνία με την οποία όλοι είναι πολύ ευχαριστημένοι», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο επαφών με τα μέσα στο Νταβός.

«Είναι η απόλυτη μακροπρόθεσμη συμφωνία και νομίζω ότι φέρνει όλους σε μια πραγματικά πολύ καλή θέση, ιδίως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, τα ορυκτά και οτιδήποτε άλλο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Θεωρώ πως είναι μια πολύ καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ, αλλά και για εκείνους», συνέχισε. «Είναι λίγο περίπλοκη, αλλά θα την εξηγήσουμε στην πορεία», είπε ο Τραμπ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέσυρε την απειλή του να επιβάλει δασμούς σε μια σειρά χωρών για τη στάση τους απέναντι στη Γροιλανδία, αναφέροντας ότι είχε καταλήξει σε μια συμφωνία με το ΝΑΤΟ για το μέλλον του νησιού.

«Με βάση αυτή τη συμφωνία, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social μετά από συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός.

«Με βάση μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση που είχα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική περιοχή», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Αν αυτή η λύση ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου».