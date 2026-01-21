Παρά την αναμενόμενη καθυστέρηση, αφού το Air Force One αναγκάστηκε να επιστρέψει λόγω ενός «μικρού ηλεκτρικού προβλήματος», ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στο Νταβός στην ώρα του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ευρώπη βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την οικονομία, στο Νταβός της Ελβετίας την Τετάρτη, η οποία επισκιάστηκε από τις τεταμένες διατλαντικές σχέσεις και την προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

«Αγαπώ την Ευρώπη και θέλω να δω την Ευρώπη να προχωράει καλά, αλλά δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Τραμπ στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι «η Ευρώπη δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν», συνεχίζει ο Τραμπ, αλλά προσθέτει ότι οι φίλοι του επιστρέφουν από διάφορα μέρη της Ευρώπης και του λένε ότι δεν την αναγνωρίζουν πια. Αναφέρει την «ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση» και τα ρεκόρ ελλειμμάτων στον προϋπολογισμό και το εμπόριο.

Μέρη του κόσμου μας καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας και οι ηγέτες δεν κάνουν τίποτα για αυτό, λέει ο Τραμπ, αλλά δεν επεκτείνεται περαιτέρω.

«Οι ειδικοί ισχυρίστηκαν ότι τα σχέδιά μου θα προκαλούσαν ύφεση και μεγάλη πληθωρισμό, αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος», είπε., σημειώνοντας: «οι ειδικοί ισχυρίστηκαν ότι τα σχέδιά μου θα προκαλούσαν ύφεση και σημαντικό πληθωρισμό, αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος».

Από το βήμα του Νταβός είπε ότι απευθύνεται σε επιχειρηματικούς ηγέτες, φίλους και «μερικούς εχθρούς». Είπε ότι φέρνει «εκπληκτικά νέα» από την Αμερική, διαφημίζοντας τα οικονομικά στοιχεία και τα κλειστά σύνορα στις ΗΠΑ. «Η οικονομία ανθεί», λέει.

Δείτε live την ομιλία του:

Τραμπ για εμπορικές συμφωνίες

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι σε ένα χρόνο μείωσε το μηνιαίο εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ κατά 77% χωρίς πληθωρισμό – κάτι που, όπως είπε, όλοι θεωρούσαν αδύνατο. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν χτίσει χαλυβουργεία σε όλη τη χώρα και έχουν συνάψει ιστορικές εμπορικές συμφωνίες με εταίρους που καλύπτουν το 40% του συνολικού εμπορίου των ΗΠΑ.

Αυτό περιλαμβάνει εμπορικές συμφωνίες με χώρες της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, ειδικά για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Είπε ότι αυτές οι συμφωνίες έχουν αυξήσει τον πλούτο και έχουν προκαλέσει άνθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει αυτές τις συμφωνίες.

«Όταν οι ΗΠΑ ανεβαίνουν, ακολουθείτε», προσέθεσε.

Τραμπ: Η Βενεζουέλα θα κερδίσει περισσότερα χρήματα υπό τις ΗΠΑ

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο κόστος του πετρελαίου υπό την ηγεσία του προκατόχου του, του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, επικρίνοντας αυτό που ισχυρίζεται ότι ήταν φουσκωμένες τιμές λόγω των «πράσινων» πολιτικών.

Υπό την προεδρία του, η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει αυξηθεί, είπε. Αναφέρεται σε 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που, όπως ισχυρίζεται, κατασχέθηκαν από τη Βενεζουέλα και μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ. Είπε: «Μόλις τελείωσε η επίθεση, είπαν: “Ας κάνουμε μια συμφωνία”. Περισσότεροι άνθρωποι θα έπρεπε να το κάνουν αυτό».

Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από ένα συγκρότημα στο Καράκας νωρίτερα αυτό το μήνα. Από τότε, ο Τραμπ έχει επαινέσει την αντικαταστάτρια του Μαδούρο, την αναπληρώτρια πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες. «Η Βενεζουέλα θα κερδίσει περισσότερα χρήματα τους επόμενους έξι μήνες από ό,τι κέρδισε τα τελευταία 20 χρόνια», ισχυρίστηκε.

Ο Τραμπ γλίτωσε την Αμερική από την «πράσινη απάτη»

Ο Τραμπ είπε στη συνέχεια ότι, χάρη στην εκλογή του, οι ΗΠΑ απέφυγαν το «Green New Scam» (Πράσινη Νέα Απάτη), το οποίο αποκαλεί «ίσως τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία», και συνεχίζει επικρίνοντας τους ανεμόμυλους.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι εδώ στην Ευρώπη έχει δει «τη μοίρα που η ριζοσπαστική αριστερά προσπάθησε να επιβάλει στην Αμερική». Προσέθεσε ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία είναι τώρα 64% υψηλότερες, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο παράγει μόνο το ένα τρίτο της ενέργειας που παρήγαγε το 1999, όπως ισχυρίζεται.

Μίλησε για το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χρησιμοποιεί το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, ισχυριζόμενος ότι υπάρχουν αποθέματα για 500 χρόνια, και λέει ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι τιμές έχουν αυξηθεί.

Τι είπε ο Τραμπ για τη Γροιλανδία

Στη συνέχεια της ομιλίας του έκανε στροφή προς τη Γροιλανδία. Είπε: «Σκόπευα να το αφήσω εκτός της ομιλίας, αλλά νομίζω ότι θα είχα λάβει πολύ αρνητικές κριτικές». Ο Τραμπ προσθέτει ότι έχει «τεράστιο σεβασμό» για τους λαούς της Γροιλανδίας και της Δανίας.

Ο Τραμπ συνέχισε αποκαλώντας τη Γροιλανδία «τεράστια, σχεδόν ακατοίκητη και ανεπτυγμένη, χωρίς άμυνα». Είπε ότι «δεν υπάρχουν σπάνια μέταλλα στη Γροιλανδία. Αυτό που έχει σημασία είναι η στρατηγική εθνική ασφάλεια και η διεθνής ασφάλεια».

«Ζητώ άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας», είπε ο Τραμπ. Ο Τραμπ είπε ότι οι Αμερικανοί πρόεδροι προσπαθούν να αγοράσουν τη Γροιλανδία εδώ και σχεδόν δύο αιώνες.

Ο πρόεδρος είπε ότι δεν υπάρχει «κανένα ίχνος» της Δανίας στο νησί και ότι η Δανία ξοδεύει λιγότερα χρήματα από όσα είχε υποσχεθεί για τη Γροιλανδία. «Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να προστατεύσουν αυτή την τεράστια έκταση γης, αυτό το γιγάντιο κομμάτι πάγου, να την αναπτύξουν και να την βελτιώσουν», είπε. Αυτός, λέει, είναι ο λόγος για τον οποίο επιδιώκει «άμεσες διαπραγματεύσεις» για την απόκτηση της χώρας.

Ο Τραμπ στράφηκε προς το ΝΑΤΟ, το οποίο, όπως λέει, έχει επενδύσει περισσότερο στην άμυνα.

Προσθέτει: «Δεν θα πάρουμε τίποτα, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική βία, θα είμαστε ασταμάτητοι, αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό».

«Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία, δεν θα χρησιμοποιήσω βία», είπε. Το μόνο που ζητούν οι ΗΠΑ, λέει στη συνέχεια, είναι «ένα μέρος που ονομάζεται Γροιλανδία».