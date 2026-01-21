Σιγή ιχθύος τηρεί το Κρεμλίνο σχετικά με τις επαφές που φέρονται να έγιναν στο Νταβός ανάμεσα σε απεσταλμένους του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, αποφεύγοντας κάθε δημόσιο σχόλιο για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Οι απεσταλμένοι έκαναν μια ανακοίνωση την Τρίτη, λέγοντας ότι η συνάντησή τους στο Νταβός σχετικά με μια ενδεχόμενη μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν «πολύ θετική» και «εποικοδομητική».

Όταν ερωτήθηκε ευρύτερα σχετικά με την κατάσταση των συνομιλιών για μια ειρηνευτική συμφωνία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως είναι σημαντικό για τη Ρωσία να λάβει πληροφορίες για τις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ, τους Ευρωπαίους και την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε, επίσης σήμερα, ότι χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια σχετικά με το τι εννοούσε ο Τραμπ όταν είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ένα «μυστικό ηχητικό όπλο» το οποίο χρησιμοποίησαν κατά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Σημειώνεται ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο «NewsNation» ότι «κανένας άλλος δεν διαθέτει το όπλο», που χρησιμοποιήθηκε όταν η Ουάσινγκτον συνέλαβε τον Μαδούρο.

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ, ο Πεσκόφ δήλωσε πως «η Ρωσία έχει ειδικές υπηρεσίες, αποστολή των οποίων είναι η συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών» και πως «οι υπηρεσίες αυτές κάνουν τη δουλειά τους».

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πριν από λίγο, ότι ο Πούτιν θα έχει συνομιλίες την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στη Μόσχα με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς. «Ο Αμπάς πρόκειται να φτάσει αργότερα σήμερα στη Μόσχα», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.