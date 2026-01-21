Με καθυστέρηση περίπου τριών ωρών αναμένεται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στο αεροσκάφος που θα τον μετέφερε στην Ελβετία. Την είδηση γνωστοποίησε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει περίπου τρεις ώρες καθυστέρηση», δήλωσε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους στο Νταβός.

Το αεροπλάνο του Αμερικανού προέδρου αναγκάστηκε να επιστρέψει στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον, λόγω τεχνικού προβλήματος. Τελικά, ο Τραμπ αναχώρησε για την Ελβετία δυόμισι ώρες αργότερα με άλλο αεροπλάνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν προγραμματισμένο να εκφωνήσει ομιλία στο Νταβός στις 14:30 (τοπική ώρα, 15:30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.