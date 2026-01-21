Σοβαρές εσωκομματικές αναταράξεις προκαλεί στους Ρεπουμπλικανούς η ολοένα και πιο επιθετική στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, με κορυφαία στελέχη του κόμματος να προειδοποιούν ανοιχτά ακόμη και για καθαίρεση του προέδρου, εάν επιχειρήσει στρατιωτική επέμβαση.

Για πρώτη φορά από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές δηλώνουν έτοιμοι να μπλοκάρουν τις προεδρικές φιλοδοξίες, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη υπέρβαση εξουσιών και απειλή για τις σχέσεις των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ.

Ρεπουμπλικανοί: «Η Γροιλανδία δεν είναι λάφυρο πολέμου»

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Βόρεια Καρολίνα, Τομ Τίλις, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε αύξηση στρατιωτικής παρουσίας ή «κινητική δράση» στη Γροιλανδία θα οδηγούσε άμεσα σε ψήφισμα περιορισμού των πολεμικών εξουσιών του προέδρου, με στήριξη – όπως είπε – της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία.

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο Ραντ Πολ από το Κεντάκι, δηλώνοντας πως «δεν υπάρχει καμία υποστήριξη εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία», ακόμη και από τους πιο σκληροπυρηνικούς.

Η γερουσιαστής της Αλάσκας, Λίσα Μουρκόφσκι, τόνισε μετά από επαφές σε Δανία και Γροιλανδία ότι «η Γροιλανδία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σύμμαχος και όχι ως περιουσιακό στοιχείο», αποκαλύπτοντας πως πολλοί Ρεπουμπλικανοί συμμερίζονται τις ίδιες ανησυχίες, ακόμη κι αν δεν μιλούν δημόσια.

Γροιλανδία και απειλές δασμών – Κογκρέσο σε θέση μάχης

Ιδιαίτερη οργή έχει προκαλέσει και η απειλή του Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς 10% σε ευρωπαϊκές χώρες που αρνούνται να στηρίξουν το σχέδιό του για τη Γροιλανδία. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντον Μπέικον χαρακτήρισε την προσέγγιση του προέδρου «ανήθικη και ντροπιαστική», λέγοντας πως μια εισβολή θα σήμαινε «το τέλος της προεδρίας του».

Παράλληλα, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές επεξεργάζονται νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα απαγορεύουν τη στρατιωτική κατοχή ή προσάρτηση εδαφών του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, χωρίς έγκριση του Κογκρέσου, όπως γράφουν οι Financial Times.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα σχέδια Τραμπ για απόκτηση της Γροιλανδίας είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλή στους Αμερικανούς πολίτες: μόλις το 25% δηλώνει υπέρ, ενώ ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών το κόμμα εμφανίζεται βαθιά διχασμένο.

Παρά τις αντιδράσεις, στενοί σύμμαχοι του Τραμπ συνεχίζουν να τον στηρίζουν, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία των ΗΠΑ στην Αρκτική είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών απειλών από Ρωσία και Κίνα.