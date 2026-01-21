Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την Τετάρτη την απειλή να επιβάλει δασμούς σε μια σειρά χωρών για τη στάση τους απέναντι στη Γροιλανδία, αναφέροντας ότι είχε καταλήξει σε μια συμφωνία με το ΝΑΤΟ για το μέλλον του νησιού.

«Με βάση αυτή τη συμφωνία, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social μετά από συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη συμφωνία.

«Με βάση μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση που είχα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική περιοχή», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Αν αυτή η λύση ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για το αμυντικό σύστημα Golden Dome, τονίζοντας ότι η Γροιλανδία θα είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξή του.

Τέλος, είπε ότι τις διαπραγματεύσεις θα αναλάβουν κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδροςΤσέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.