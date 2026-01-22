Ο γενικός γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι το θέμα της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και το αν θα συνεχίσει να είναι αυτόνομη περιοχή της Δανίας δεν συζητήθηκε στις συνομιλίες που είχε χθες, Τετάρτη, με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News εάν η Γροιλανδία θα παραμείνει μέρος της Δανίας στο πλαίσιο ενδεχόμενης μελλοντικής συμφωνίας, ο κ. Ρούτε απάντηση ότι η υπόθεση «δεν εθίγη κατά τις συνομιλίες (του) με τον πρόεδρο» των ΗΠΑ Τραμπ.

Η συζήτηση «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτή την τεράστια αρκτική περιοχή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αλλαγές, όπου οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι ολοένα περισσότερο ενεργοί», είπε ο Ολλανδός επικεφαλής του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού.