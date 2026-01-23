Η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας Ukrenergo, ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατάσταση στον ενεργειακό τομέα επιδεινώθηκε «σημαντικά» το πρωί , μετά τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις, προσθέτοντας ότι σε αρκετές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιούνται επείγουσες επισκευαστικές εργασίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Η Ukrenergo στην ανακοίνωση της προσθέτει ότι οι έκτακτες διακοπές ρεύματος βρίσκονται σε ισχύ στις περισσότερες περιοχές της χώρας και ότι ελπίζει ότι οι επισκευές θα ολοκληρωθούν «στο εγγύς μέλλον».