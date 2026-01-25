Silver Alert εκδόθηκε για την εξαφάνιση μιας γυναίκας από την περιοχή του Γκύζη. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Αλεξάνδρα – Ερατώ Κάππου – Βεντούρη, 37 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στην Αθήνα, το απόγευμα της 06/01/2026.

Έχει καστανά με ροζ καρέ μαλλιά μέχρι τους ώμους, πράσινα μάτια, ύψος 1,64μ και είναι εύσωμη.

Έχει τατουάζ στο δεξί μπράτσο ένα τριαντάφυλλο. Στο δεξί πόδι, κάτω από τη γάμπα φέρει επίδεσμο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε φούξια μπουφάν, μαύρο παντελόνι και γαλάζια με λευκό αθλητικά παπούτσια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το απόγευμα της 22/01/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Η ζωή της πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.