Το Κίεβο βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας από Παρασκευή προς Σάββατο οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιδρομές, όπως μετέδωσαν τοπικοί αξιωματούχοι και αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Τιμούρ Τκατσένκο, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως «το Κίεβο δέχεται επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)», προειδοποιώντας παράλληλα για ενδεχόμενα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε πως μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για κτίρια που επλήγησαν σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας.