Ένα φιλόδοξο σχέδιο «μεταπολεμικής ευημερίας» για την Ουκρανία προωθούν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την κινητοποίηση έως και 800 δισ. δολαρίων σε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά το τέλος της ρωσικής εισβολής. Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που διέρρευσε, πρόκειται για έναν οδικό χάρτη δεκαετίας, ο οποίος συνδέει στενά την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας με μια ταχεία πορεία προς την ένταξή της στην ΕΕ και τη μετατροπή της σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.​

Το 18σέλιδο κείμενο περιγράφει έναν συνδυασμό μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης μέχρι το 2040 και ενός άμεσου, «100 ημερών» επιχειρησιακού σχεδίου για να ξεκινήσουν τα έργα αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες στο έδαφος. Κομβικό στοιχείο είναι ότι η στρατηγική βασίζεται στην ύπαρξη κατάπαυσης του πυρός και στοιχειωδών εγγυήσεων ασφάλειας, κάτι που παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο όσο ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίζει την πλήρους κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανίας.​

Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται ο ρόλος των ΗΠΑ όχι απλώς ως δωρητή, αλλά ως στρατηγικού οικονομικού εταίρου και «άγκυρας αξιοπιστίας» για την Ουκρανία. Η Ουάσινγκτον σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικού U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund για να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια, με έμφαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, υποδομές, ενέργεια και τεχνολογία, ενώ προβλέπεται άμεση παρουσία αμερικανικών εταιρειών και εμπειρογνωμόνων επί του πεδίου.​

Η Ουκρανία ως επενδυτικός «μαγνήτης»

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχέδιο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας συνδέεται με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της από το 2028, μέσα από ένα πακέτο τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ σε δημοσιονομική στήριξη και εγγυήσεις επενδύσεων. Οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι τα εργαλεία αυτά μπορούν να «ξεκλειδώσουν» έως 207 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις και εναρμονίσεις με το κοινοτικό κεκτημένο.​

Καθοριστικός παίκτης στη σχεδίαση του οικονομικού σκέλους είναι η BlackRock, ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων στον κόσμο, που συμβουλεύει δωρεάν το εγχείρημα. Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Φίλιπ Χίλντεμπραντ, προειδοποιεί ωστόσο ότι, όσο η Ουκρανία παραμένει ζώνη πολέμου με πυραυλικές επιθέσεις και drones, είναι «σχεδόν αδύνατο» θεσμικοί επενδυτές όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία να δεσμεύσουν μεγάλα ποσά για έργα ανοικοδόμησης.​

Ουκρανία, ειρηνευτικό σχέδιο και σκληρή πραγματικότητα

Το οικονομικό πακέτο για την Ουκρανία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, 20 σημείων ειρηνευτικό πλαίσιο που επιχειρεί να μεσολαβήσει η Ουάσινγκτον μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Την Παρασκευή και το Σάββατο έχει προγραμματιστεί τριμερής συνάντηση σε Άμπου Ντάμπι, με συμμετοχή Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει την τέταρτη επέτειό του και η διεθνής κόπωση μεγαλώνει.​

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει περιορίσει δραστικά τη στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία στη διάρκεια του πολέμου, το έγγραφο δείχνει διάθεση για ισχυρή οικονομική εμπλοκή στη «επόμενη μέρα». Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, έχει ήδη συμμετάσχει σε συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσία του Τζάρεντ Κούσνερ και του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, σε μια προσπάθεια να στηθεί από τώρα η αρχιτεκτονική της ανασυγκρότησης, γράφει το Politico.​

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν η Ουκρανία θα μπορέσει να φτάσει στο σημείο όπου αυτό το σχέδιο θα καταστεί εφαρμόσιμο. Χωρίς κατάπαυση του πυρός και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας, η προοπτική των 800 δισ. μοιάζει περισσότερο με υπόσχεση για το μέλλον παρά με άμεσο σχέδιο δράσης, όσο η χώρα εξακολουθεί να μετρά καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες στην πρώτη γραμμή.