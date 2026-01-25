Ο Γκάι Ρίτσι επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το πολυαναμενόμενο νέο θρίλερ του, «Wife & Dog», έχοντας στους πρωταγωνιστικούς ρόλους τρία δυνατά οσκαρικά ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου: Άντονι Χόπκινς, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Ρόζαμουντ Πάικ.

Οπότε, καταλαβαίνει κανείς πως η επιτυχία της ταινίας έχει ήδη «κλειδώσει». Ωστόσο, το κοινό θα πρέπει να περιμένει αρκετά μέχρι να την δει στους κινηματογράφους, αφού η πρεμιέρα του «Wife & Dog» έχει προγραμματιστεί, εκτός απροόπτου, στην Αμερική για τις 23 Οκτωβρίου 2026.

H ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του Γκάι Ρίτσι στον πολύχρωμο, γεμάτο ίντριγκες και ύπουλο κόσμο της βρετανικής ανώτερης τάξης – ένα θέμα που εξερεύνησε πρόσφατα στην ταινία και τη σειρά The Gentlemen. H απληστία της οικογένειας Φέρμπανκ και των συνεργατών της γεννά προδοσίες και δολοφονίες σε έναν αδυσώπητο αγώνα για τη διαδοχή.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει ο υποψήφιος για Όσκαρ Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (Το Παιχνίδι της Μίμησης, Η Εξουσία του Σκύλου), ο οποίος συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Γκάι Ρίτσι.

«Είναι πολύ ο εαυτός του και δεν συμβιβάζεται καθόλου. Είναι όλα πολύ ξεκάθαρα όταν δουλεύεις μαζί του. Ξέρεις πού βρίσκεσαι. Είναι ένας υπέροχος τύπος. Είναι καταπληκτικός.» αναφέρει ο Κάμπερμπατς για τον Γκάι Ρίτσι.

Δίπλα στον Κάμπερμπατς συναντάμε την υποψήφια για Όσκαρ Ρόζαμουντ Πάικ (Gone Girl, Die Another Day) και το βραβευμένο με Όσκαρ Άντονι Χόπκινς. Το καστ συμπληρώνει ο βραβευμένος με BAFTA Πάντι Κόνσινταϊν (Τυραννόσαυρος, Τα Παπούτσια του Νεκρού), ο υποψήφιος για BAFTA Τζέιμς Νόρτον (Happy Valley) και o Κόσμο Τζάρβις (Lady Macbeth).

Μιλώντας για την ταινία και το ρόλο του, αναφέρει ο Κάμπερμπατς: «Είναι ένα μοναδικό έργο, βαθιά συναισθηματικό. Ένα εξαιρετικό καστ με το οποίο είχα την ευκαιρία να δουλέψω, και ένας πολύ διαφορετικός ρόλος για μένα – να είμαι κάτι σαν τον “σκληρό τύπο”, τύπου Τομ Χάρντι ή Τζέισον Στέιθαμ».

H ταινία θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2026 από την TFG.