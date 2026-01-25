Ο Γκάι Ρίτσι επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το πολυαναμενόμενο νέο θρίλερ του, «Wife & Dog», έχοντας στους πρωταγωνιστικούς ρόλους τρία δυνατά οσκαρικά ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου: Άντονι Χόπκινς, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Ρόζαμουντ Πάικ.

Οπότε, καταλαβαίνει κανείς πως η επιτυχία της ταινίας έχει ήδη «κλειδώσει». Ωστόσο, το κοινό θα πρέπει να περιμένει αρκετά μέχρι να την δει στους κινηματογράφους, αφού η πρεμιέρα του «Wife & Dog» έχει προγραμματιστεί, εκτός απροόπτου, στην Αμερική για τις 23 Οκτωβρίου 2026.

H ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του Γκάι Ρίτσι στον πολύχρωμο, γεμάτο ίντριγκες και ύπουλο κόσμο της βρετανικής ανώτερης τάξης – ένα θέμα που εξερεύνησε πρόσφατα στην ταινία και τη σειρά The Gentlemen. H απληστία της οικογένειας Φέρμπανκ και των συνεργατών της γεννά προδοσίες και δολοφονίες σε έναν αδυσώπητο αγώνα για τη διαδοχή.

Άντονι Χόπκινς

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει ο υποψήφιος για Όσκαρ Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (Το Παιχνίδι της Μίμησης, Η Εξουσία του Σκύλου), ο οποίος συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Γκάι Ρίτσι.

«Είναι πολύ ο εαυτός του και δεν συμβιβάζεται καθόλου. Είναι όλα πολύ ξεκάθαρα όταν δουλεύεις μαζί του. Ξέρεις πού βρίσκεσαι. Είναι ένας υπέροχος τύπος. Είναι καταπληκτικός.» αναφέρει ο Κάμπερμπατς για τον Γκάι Ρίτσι.

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς

Δίπλα στον Κάμπερμπατς συναντάμε την υποψήφια για Όσκαρ Ρόζαμουντ Πάικ (Gone Girl, Die Another Day) και το βραβευμένο με Όσκαρ Άντονι Χόπκινς. Το καστ συμπληρώνει ο βραβευμένος με BAFTA Πάντι Κόνσινταϊν (Τυραννόσαυρος, Τα Παπούτσια του Νεκρού), ο υποψήφιος για BAFTA Τζέιμς Νόρτον (Happy Valley) και o Κόσμο Τζάρβις (Lady Macbeth).

Μιλώντας για την ταινία και το ρόλο του, αναφέρει ο Κάμπερμπατς: «Είναι ένα μοναδικό έργο, βαθιά συναισθηματικό. Ένα εξαιρετικό καστ με το οποίο είχα την ευκαιρία να δουλέψω, και ένας πολύ διαφορετικός ρόλος για μένα – να είμαι κάτι σαν τον “σκληρό τύπο”, τύπου Τομ Χάρντι ή Τζέισον Στέιθαμ».

H ταινία θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2026 από την TFG.