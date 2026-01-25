Υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση και με τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα πάνω τους, ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι πέρασαν προχθές μαζί το πρώτο τους βράδυ στη βίλα τους στο Λενς, κοντά στο Κραν Μοντανά.

Ο ιδιοκτήτης του Constellation αποφυλακίστηκε με την καταβολή εγγύησης συνολικού ύψους 400.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 430.000 ευρώ) και για τους δύο συζύγους, την ώρα που νέα δεδομένα γύρω από τα οικονομικά τους και τον στενό κύκλο τους γεννούν πρόσθετα ερωτήματα.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Μορέτι εμφανίστηκε για ελάχιστα δευτερόλεπτα στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου της τετραώροφης κατοικίας. Ντυμένος με μαύρο μπλουζάκι και κρατώντας ένα χαρτόκουτο, το μετέφερε μέσα στο σπίτι πριν χαθεί πίσω από μια κουρτίνα. Δημοσιογράφοι της ιταλικής κρατικής τηλεόρασης Tg2, που βρίσκονταν στον δρόμο μπροστά από τη βίλα, φώναζαν το όνομά του. Ο Κορσικανός επιχειρηματίας, αντιλαμβανόμενος πως επρόκειτο για Ιταλούς, περιορίστηκε σε ένα ψύχραιμο «καλημέρα» και αποσύρθηκε.

Prima notte a casa dopo la scarcerazione per Jaques #Moretti. E dalla #Svizzera arrivano anche le dichiarazioni della Procuratrice di #Sion.#Tg1 Leonardo Zellino pic.twitter.com/Nyx6FYQ4Gv — Tg1 (@Tg1Rai) January 24, 2026

Η αποφυλάκιση

Ο Ζακ Μορέτι είχε επιστρέψει στο σπίτι το απόγευμα της Παρασκευής, ακριβώς στις 17:00, λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές της Σιόν. Εκεί τον υποδέχθηκαν η σύζυγός του Τζέσικα και τα δύο παιδιά τους, πέντε ετών και δέκα μηνών. Το κλίμα, τόσο στην περιοχή όσο και στην Ιταλία, παραμένει φορτισμένο.

Έξω από τη βίλα έχουν εγκατασταθεί τηλεοπτικά συνεργεία, ενώ οδηγοί που περνούν από το σημείο κορνάρουν ή δείχνουν προς το ανηφορικό δρομάκι, υπονοώντας ότι «ο Ζακ είναι εκεί». Σε μικρή απόσταση βρίσκεται και το εστιατόριο Vieux Chalet, η τρίτη επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας Μορέτι, μετά τα Senso και Constellation στο Κραν Μοντανά.

Τους αφαιρέθηκαν τα διαβατήρια

Στους Μορέτι έχουν αφαιρεθεί τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο διαφυγής στο εξωτερικό. Η Τζέσικα υποχρεούται να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα κάθε τρεις ημέρες, ενώ ο Ζακ σε καθημερινή βάση. Όσον αφορά την εγγύηση, εύπορος επιχειρηματίας από τη Γενεύη κατέβαλε 200.000 φράγκα για τον Ζακ και ισόποσο ποσό για την Τζέσικα, όπως είχε ορίσει το δικαστήριο λόγω κινδύνου φυγής. Συνολικά, το ποσό ανέρχεται σε 400.000 φράγκα, περίπου 430.000 ευρώ, τα οποία θα επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας δίκης, εκτός εάν παραβιαστούν οι όροι και κατασχεθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του «καλού φίλου» που κατέβαλε την εγγύηση δεν περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που είχε κατονομάσει ο Μορέτι στους ανακριτές.

Ένα ακίνητο κάθε χρόνο

Από τα οικονομικά δεδομένα και τις δηλώσεις του ζευγαριού προκύπτει η προσπάθεια να παρουσιαστεί η εικόνα μιας οικογένειας που ζει αποκλειστικά από την εργασία της. Τα μηνιαία τους έσοδα, που υπολογίζονται γύρω στις 10.000 φράγκα, θεωρούνται χαμηλά για τετραμελή οικογένεια σε μία από τις ακριβότερες περιοχές της Ελβετίας. Η ακίνητη περιουσία τους, αξίας περίπου 5 εκατ. φράγκων, περιορίζεται στα τρία καταστήματα και τη βίλα.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι από το 2019 έως το 2023 κατάφεραν να αποκτούν ένα ακίνητο κάθε χρόνο, ξεκινώντας ουσιαστικά από μηδενική βάση και στηριζόμενοι αποκλειστικά σε στεγαστικά δάνεια με εγγύηση τα ίδια τα ακίνητα. Οι δόσεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις, απορροφούσαν σχεδόν το σύνολο των εσόδων των επιχειρήσεων, κάτι που ενδέχεται να οδήγησε σε εκπτώσεις στα μέτρα ασφάλειας.

«Ζούμε από τα έσοδα των εταιρειών μας» και «η ζωή μας είναι η δουλειά», είχε δηλώσει ο Μορέτι στους ανακριτές στις 9 Ιανουαρίου, προσθέτοντας ότι «εκτός από τις εταιρείες, δεν έχουμε τίποτα». Το Constellation αποκτήθηκε το 2022, μαζί με το διαμέρισμα που βρίσκεται από πάνω, μέσω δανείου και υποθήκης ύψους 1,7 εκατ. φράγκων, ενώ στη βίλα, που αγοράστηκε το 2019, βαραίνει υποθήκη 1,34 εκατ. φράγκων.

Αντιδράσεις για την αποφυλάκιση, στο στόχαστρο η Εισαγγελία του Βαλέ

Η γενική εισαγγελία του καντονιού Βαλέ βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων πολιτικών, διπλωματικών και δικαστικών αντιδράσεων μετά την αποφυλάκιση του Ζακ Μορέτι, μια εξέλιξη που προκάλεσε οργή στην Ιταλία και βαθιά αγανάκτηση στις οικογένειες των θυμάτων.

Η γενική εισαγγελέας Μπεατρίτσε Πιλού επιχείρησε εκ νέου να υπερασπιστεί τη διαχείριση της υπόθεσης, αρνούμενη να συναντηθεί με τον Ιταλό πρέσβη στην Ελβετία, Τζαν Λορέντσο Κορνάντο, ο οποίος την προσέγγισε κατόπιν εντολής της ιταλικής κυβέρνησης. Αποδέχθηκε μόνο τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Keystone ATS, ξεκαθάρισε ότι «η αποφυλάκιση δεν αποτελεί δική μου απόφαση, αλλά απόφαση του δικαστηρίου», υποδεικνύοντας στην ιταλική πλευρά να απευθυνθεί είτε στο δικαστήριο είτε στις ομοσπονδιακές αρχές της Ελβετίας. «Δεν θέλω να προκαλέσω διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών. Δεν θα υποκύψω σε ενδεχόμενες πιέσεις των ιταλικών αρχών», τόνισε.

Η Πιλού, πρώην δικηγόρος στο Βαλέ πριν την εκλογή της, δέχεται εδώ και εβδομάδες σφοδρή κριτική και έχει διακόψει ακόμη και την επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης, παρότι ήταν αρμόδια για την επίσημη ενημέρωση. Οι επικρίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, την καθυστέρηση στη σύλληψη του Μορέτι, την εκτίμηση ότι η εγγύηση ήταν ανεπαρκής, την κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων του ζευγαριού εννέα ημέρες μετά τα γεγονότα, την απουσία κρίσιμων ερευνών, καθώς και το ότι δημοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι φέρονται να μην είχαν ελέγξει το Constellation όπως όφειλαν, δεν εγγράφηκαν στο μητρώο υπόπτων.

Υποψίες για φίμωση της δικαστικής διαδικασίας

Επιπλέον, της ασκείται κριτική επειδή στα αρχικά στάδια της έρευνας δεν επετράπη στους νομικούς εκπροσώπους των θυμάτων να παρίστανται στις καταθέσεις μαρτύρων, κάτι που θεωρήθηκε πρωτοφανές και δημιούργησε υποψίες για φίμωση της διαδικασίας.

Ως επιβαρυντικό στοιχείο για την εικόνα της Εισαγγελίας αναφέρεται και το ότι δεν εξετάστηκε το ενδεχόμενο δόλου, με τις κατηγορίες να περιορίζονται σε εμπρησμό, ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια. Παράλληλα, σύμφωνα με τους δικηγόρους των οικογενειών, αγνοήθηκαν προειδοποιήσεις για κίνδυνο συνεννόησης και αλλοίωσης αποδεικτικών στοιχείων από την πλευρά των Μορέτι.

Παρά τις πιέσεις, η Πιλού παραμένει αμετακίνητη. Λίγες ώρες πριν από την απόφαση αποφυλάκισης του Ζακ Μορέτι, είχε απορρίψει με ανακοίνωσή της το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων να ανατεθεί η έρευνα σε ανεξάρτητο, εξωτερικό εισαγγελέα εκτός καντονιού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν σχέσεις ή πιθανή συγκάλυψη μεταξύ ερευνητών και ερευνώμενων.