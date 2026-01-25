Στην πρωινή ζώνη της εκπομπής MEGA Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε την Κυριακή η Αφροδίτη Λατινοπούλου, όπου τοποθετήθηκε για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα που καταγράφουν οι μετρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα της παρουσιάζει διαρκή άνοδο. Όπως τόνισε, αυτή η πορεία συνδέεται άμεσα με τη συνέπεια λόγων και πράξεων, επισημαίνοντας ότι για την ίδια «προτεραιότητα είναι η καθημερινότητα».

Αναφερόμενη στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, σημείωσε ότι σε μια δημοκρατία κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να ιδρύει πολιτικό σχηματισμό, ενώ την ίδια στιγμή άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος είναι απογοητευμένος, όταν όλα αυτά τα χρόνια βλέπει πολιτικά πρόσωπα, τα οποία προεκλογικά άλλα δεσμεύονταν και μόλις στρογγυλοκαθίσουν στις θεσούλες τους άλλα κάνουν. Μιλάω συγκεκριμένα για την επταετία της ΝΔ επί Κυριάκου Μητσοτάκη κι αυτό προκαλεί αγανάκτηση και οργή στον κόσμο».

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει προσηλωμένη στη γραμμή της Φωνής Λογικής και σε όσα, όπως είπε, έχουν δεσμευτεί και υλοποιούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παράλληλα επανέλαβε ότι η κρίση όλων γίνεται στην κάλπη, τονίζοντας: «Από εκεί και πέρα, θα παραμείνω αφοσιωμένη στη γραμμή της Φωνής Λογικής, σε αυτά που υποσχεθήκαμε και αυτά που κάνουμε πράξη στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο κάθε πολίτης μπορεί να κάνει κόμμα, είναι δημοκρατικό του δικαίωμα. Ο καθένας μας θα δοκιμαστεί στην κάλπη. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτός έχει το τιμόνι της χώρας και αυτός οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την χώρα στα βράχια».

Η Φωνή Λογικής, όπως ανέφερε, προτάσσει συγκεκριμένες θεσμικές αλλαγές, ανάμεσά τους την κατάργηση της ασυλίας για βουλευτές και υπουργούς, με το σκεπτικό ότι «είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο». Την ίδια ώρα, υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγών στον τρόπο επιλογής των ανώτατων δικαστικών λειτουργών.

«Δεν θα κάνουμε καμία συνεργασία»

Σε ερώτηση για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, τον χαρακτήρισε «αφανή συνέταιρο» του πρωθυπουργού, ενώ ήταν απόλυτη ότι δεν υφίσταται καμία πιθανότητα συνεργασίας με τον κ. Μητσοτάκη.

Όπως τόνισε: «Εμείς δεν θα κάνουμε καμία συνεργασία. Είπαμε ότι η πορεία μας θα είναι αυτόνομη. Διαφέρουμε στο σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με την φιλελεύθερη οικονομία. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα που να πιστεύει ότι πρέπει να μεταβούμε σε μία ελεύθερη αγορά με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και με σταθερό φορολογικό σύστημα, ώστε να αναπνεύσουμε και να υπάρξουν ίσες ευκαιρίες. Αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ, όταν συντηρείται ένα σύστημα με πέντε καρτέλ, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να εφαρμόσει τον σοσιαλισμό στη χώρα μας».

Για τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν τις συμμερίζεται, λέγοντας πως «δεν υπάρχουν χώρες κράτη – μέλη που είναι προς πώληση», με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας.

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να κλαψουρίζει»

Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας: «Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να κλαψουρίζει και να νιαουρίζει ότι για όλα φταίνε οι άλλοι και να αναλάβει τις ευθύνες της, γιατί με δική της ευθύνη είμαστε εξαρτώμενοι ενεργειακά, με δική της ευθύνη έχουμε ισλαμοποιηθεί. Είναι η πρώτη φορά που χρηματοδοτούμε τους εισβολείς μας».

Τέλος, αναφερόμενη στα ελληνοτουρκικά, ξεδίπλωσε τη θέση της με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο:

«Τα κατοχικά στρατεύματα πρέπει να φύγουν από την Κύπρο, τα ναυτικά μας μίλια να πάνε στα 12 και έπρεπε αυτά να υπάρχουν στον υποτιθέμενο ελληνοτουρκικό διάλογο. Εάν γίνει παραβίαση θα πρέπει να καταρριφθεί το τουρκικό αεροσκάφος. Είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα να αμυνθούμε όταν κάποιος μας κάνει επίθεση. Το να παραβιάζεις είναι σαν να μπαίνει κάποιος μέσα στο σπίτι σου, δεν είναι παράνομη ενέργεια; Εκεί δεν πρέπει να αμυνθείς; Άρα το να αμυνθεί η Ελλάδα με αυτό τον τρόπο, γιατί δεν θέλουμε κανένας να παραβιάζει, να εκβιάζει και να απειλεί τη χώρα μας, είναι το πιο λογικό και απαραίτητο να συμβεί».