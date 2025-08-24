Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε φυλλώματα δρυοδάσους στην ορεινή περιοχή Μακροχωρίου Καστοριάς, με τις επίγειες δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ώρες.
Στο σημείο βρίσκονται πλέον 78 πυροσβέστες με 26 οχήματα και τρεις ομάδες εθελοντών.
Η φωτιά είναι σε απόσταση από κατοικήσιμες περιοχές, σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί οικισμούς.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Μακροχώρι Καστοριάς και επιχειρούν 78 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης 5ης, και 8ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025