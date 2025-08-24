Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, μονάκριβος γιος του εμβληματικού ηθοποιού, Λάμπρου Κωνσταντάρα, είχε μία μοναδική σχέση στοργης και αγάπης με τον πατέρα του.

Από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, επηρεάστηκε βαθιά από την έντονη και πληθωρική προσωπικότητα του Λάμπρου αλλά και για την μεγάλη προσπάθειά του, να μεγαλώσει το παιδί του σωστά, χωρίς να του λείψει τίποτα. Σημείο καμπής, ήταν το διαζύγιο του πατέρα του με τη μητέρα του, για το οποίο, όπως έλεγε, δεν τον ρώτησε ποτέ.

Σε μία από τις συνεντεύξεις που είχε δώσει στο παρελθόν -όπως αναφέρει το blog Elena’s diary– είχε πει χαρακτηριστικά: «Ο πατέρας μου, που φαντάζονται ότι μου προσέφερε τα πάντα, ήταν ζορισμένος τα πρώτα χρόνια, που ήμουν στο Δημοτικό. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο φτωχός. Δεν ήθελε καθόλου να γίνω ηθοποιός, με απέτρεψε. Ο χωρισμός των γονιών μου με διαμόρφωσε. Δεν συζήτησα ποτέ με τον πατέρα μου τον χωρισμό του από την μητέρα μου, γιατί φοβόμουν τι θα μου πει. Μια δύσκολη στιγμή για εκείνον, όταν σε ένα θεατρικό δράμα, εμφανίστηκε στη σκηνή και γέλασαν όλοι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χρόνια της αρρώστιας του. Ξαφνικά έπαθε εγκεφαλικό και δεν μπορούσε να μιλήσει. Με τσάκισε».

Μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα στον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον γιο του Δημήτρη αποτυπώνεται σε μια από τις τελευταίες φωτογραφίες του αξέχαστου Έλληνα ηθοποιού, που έπειτα από δύο εγκεφαλικά επεισόδια είχε αποτραβηχτεί πλέον στο σπίτι του στη Βάρκιζα αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα στην κίνηση και την ομιλία τα οποία τον κρατούσαν μακριά από τη σκηνή. Κοντά του ήθελε μόνο την σύζυγο του Φιλιώ και τον μονάκριβο γιο του. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιουνίου 1985 σε ηλικία 72 ετών.