Σε ηλικία 79 ετών πέθανε ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του δημοσιογράφου.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια.

Σε λιγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα αγαπάμε. Παυλίνα Λάμπρος και μαμά», έγραψε σε ανάρτηση για την απώλεια του πατέρα του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Γιούλης Γεωργοπούλου παντρεύτηκε τη Βίκυ Βουρλάκη το 1973 και απέκτησαν δύο παιδιά, την Παυλίνα και τον Λάμπρο που εργάζονται στον χώρο των ΜΜΕ.

Τελείωσε το λύκειο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπήκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πήρε Πτυχίο Ελληνικής και Αγγλικής Φιλολογίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, εργάστηκε ως ξεναγός, μεταφραστής, καθηγητής Αγγλικών και μουσικός στα ελληνικά ροκ συγκροτήματα των δεκαετιών ’60 και ’70. Εργάστηκε σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και στο διαδίκτυο.

Πήρε ενεργό μέρος στον σχεδιασμό των προτάσεων της Αθήνας για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1996 και το 2004, με αντικείμενο τα ΜΕ. Δίδαξε Δημοσιογραφία σε Ιδιωτικές σχολές, Ι.Ε.Κ. και κολλέγια. Από το 1997 έγραψε 10 βιβλία (Λάμπρος Κωνσταντάρας – Μέσα απ’ τα δικά μου μάτια, Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ’ αγαπάω, Στα δύσκολα σε θέλω, Το μαύρο κουτί, Δόξα και δάκρυ – Η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων (σε συνεργασία με τον Μάνο Κοντολέων), Γράμματα στον Παράδεισο, 24 Δετερόλεπτα, Η τελευταία καληνύχτα, Δώδεκα και κυρία Μέλπω).

Υπήρξε γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου Αθηνών και σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού CRASH.

Εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών – Πειραιώς το 2002, βουλευτής Α Αθηνών το 2004 και Δημοτικός Σύμβουλος το 2010.