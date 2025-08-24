Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του μεγάλου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του δημοσιογράφου.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός αλλά και παραγωγός στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, κάτι που φαινόταν και στις δημόσιες εμφανίσεις και αναρτήσεις του, καθώς κυκλοφορούσε με σωληνάκι παροχής οξυγόνου.

Στην τελευταία του ανάρτηση, στις 2 Αυγούστου, παρουσιαζόταν χαμογελαστός δίπλα στη σύζυγό του, Βίκυ, σε μια βόλτα τους στη Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα! Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα και πήγαμε με τη Βίκυ στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes! Για να είμαι ακριβής, μας πήγε η κόρη μας».