Φτωχότερος είναι από σήμερα ο δημοσιογραφικός και πολιτικός χώρος, αφού ο Δημήτρης Κωνσταντάρας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών. Ο γιος του αείμνηστου ηθοποιού, Λάμπρου Κωνσταντάρα, και της Ιουλίας Γεωργοπούλου, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής (24/8), βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Παρά την εμπειρία και το βάρος της γνώμης του, ο ίδιος απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις και τοποθετήσεις, προτιμώντας να δίνει επιλεκτικά συνεντεύξεις στα Μέσα.

Η τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη ήταν τον Μάρτιο του 2022 στην εκπομπή «MEGA Καλημέρα» με την Ελεονώρα Μελέτη, όπου είχε ρωτηθεί για την εικόνα και τα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης.

«Δεν θέλω να κάνω κριτική για την τηλεόραση, είναι περίεργο πράγμα να κάνεις κριτική, να εκφέρεις απόψεις είτε για προγράμματα, είτε για κανάλια, είτε για άτομα. Καλείσαι να πεις τη γνώμη σου και ξαφνικά βρίσκονται 1,500 φεισμπουκατζήδες οι οποίοι σε ξεσκίζουν μέσα σε μισή ώρα.

Μου αρέσει η εξέλιξη που έχει ο Νίκος Μουτσινάς, βρήκε το στοιχείο του, είναι καλός σε αυτό το οποίο κάνει. Αν συνεχίσει να κάνει για πολύ καιρό ακόμα το ίδιο πράγμα θα το χάσει κι αυτός.

Η Ιωάννα Μαλέσκου είναι μορφωμένο κορίτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δασκάλα δεν είναι; Ξέρει ελληνικά, τηλεόραση δεν ξέρει. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουν οι άνθρωποι που την προωθούν να την εκπαιδεύσουν», είχε δηλώσει ο Δημήτρης Κωνσταντάρας.

Όταν ρωτήθηκε για τον Γιώργο Λιάγκα, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας είχε απαντήσει: «Ο Γιώργος Λιάγκας δούλεψε αρκετό καιρό μαζί μου, είχα δει στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο με πολύ μεγάλες προοπτικές. Δεν είμαι πάντα ευχαριστημένος από την πορεία του, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θυμάμαι μια φορά είχε έρθει και με είχε πιάσει από το πέτο και μου λέει: «Άκου να σου πω, μη με πάρεις να μου πεις γιατί έφυγα από την πολιτική και πήγα στην ψυχαγωγία, γιατί αυτό θα κάνω. Κουράστηκα να δουλεύω με πενταροδεκάρες και πρέπει να κάνω κάτι καλύτερο στη ζωή μου». Στην πρωινή ζώνη θεωρώ ότι είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει».

Αναφερόμενος στον πατέρα του, Λάμπρο, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας είχε εξομολογηθεί στην ίδια συνέντευξη: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χρόνια της ασθένειας του πατέρα μου, γιατί ήταν ένας ευθυτενής, ψηλός, όμορφος άνθρωπος, ο οποίος ξαφνικά έπαθε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν μπορούσε να μιλήσει. Το ξεπέρασε την πρώτη φορά, έπαθε και ένα δεύτερο, πέρασε μια πτωτική πορεία. Αυτό με τσάκισε.

Θυμάμαι μια σκηνή από μια παράσταση στο Θέατρο Κοτοπούλη, από ένα έργο που είχε παίξει με την Έλλη Λαμπέτη. Ήταν δράμα και ο κόσμος είχε συνηθίσει τον Κωνσταντάρα να κάνει κωμωδία… ο κόσμος ξέσπασε σε γέλια γιατί νόμιζε ότι είναι κωμωδία. Ήταν δύσκολη στιγμή για εκείνον».