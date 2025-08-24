Στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, πραγματοποιήθηκαν, από χθες το πρωί έως σήμερα το πρωί, συνολικά 1.992 έλεγχοι οχημάτων και 2.383 έλεγχοι ατόμων. Στο πλαίσιο των δράσεων, συνελήφθησαν 12 άτομα, εκ των οποίων τρία άτομα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ένα άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και οκτώ άτομα για λοιπά αδικήματα. Επίσης, βεβαιώθηκαν 717 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την πρόληψη των κλοπών και των διαρρήξεων, την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, τον εντοπισμό φυγόποινων, τη σύλληψη δραστών εγκληματικών πράξεων και γενικότερα την αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικής συμπεριφοράς. Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Πηγή: ΑΠΕ