Συγκλονισμένη είναι η κοινωνίου του Βόλου μετά το ειδεχθές έγκλημα που διέπραξε 40χρονος, ο οποίος δολοφόνησε εν ψυχρώ την 36χρονη γυναίκα του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους.

Σήμερα το πρωί (24/08), ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και με σκυμμένο το κεφάλι.

Στην κόρη του μάλιστα η οποία τον επισκέφτηκε, φέρεται να είπε: «Θόλωσα και τη σκότωσα, δεν ήθελα να το κάνω», ενώ τη ρώτησε: «Ξέρεις αν η μητέρα σου με απατούσε;».

Σοκάρει η αδελφή της 36χρονης: «Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει»

Η αδελφή της 36χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε, ανέφερε μιλώντας στο ALPHA:

«Η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός. Τη χτυπούσε, τη βίαζε για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συνέχεια. Της έλεγε “αν με χωρίσεις, εγώ θα κάνω χειρότερα”».

«Πολλά χρόνια που εμείς δεν μιλήσαμε (στις Αρχές) και είναι το φταίξιμό μας αυτό. Γιατί, έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά εκείνη φοβόταν. Έκανα ό,τι μπορούσα να τη βοηθήσω, με χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τέσσερα παιδιά.

Δικηγόρος 40χρονου: «Είναι μετανιωμένος και συντετριμμένος»

Ο δικηγόρος του 40χρονου, Βασίλης Νουλέζας μιλώντας στο STAR επεσήμανε ότι ο εντολέας του «είναι προφανώς μετανιωμένος και συντετριμμένος, γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια τη γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά».

Σε ό,τι αφορά την πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς ότι «θόλωσα, τη σκότωσα και δεν μετανιώνω για τίποτα», ο δικηγόρος έκανε λόγο για «ενδεχομένως προκλητική συμπεριφορά της 36χρονης για τον νέο σύντροφό της», σημείωσε ακόμη, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του «έχασε την ψυχραιμία του, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία να αφαιρείς ανθρώπινη ζωή και διέπραξε αυτό το ειδεχθές έγκλημα».

«Σε ό,τι αφορά το ψυχιατρικό υπόβαθρο, είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν. Μάλλον πρόκειται για ακούσια νοσηλεία, κατόπιν αιτήσεως και της συζύγου. Το δυστύχημα είναι ότι χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Θα έπρεπε να δείξει ψυχραιμία, να αλλάξει σελίδα στη ζωή του, χωρίς να φτάσει σε πράξη βίας», κατέληξε.

Τι εκνεύρισε τον 40χρονο ώστε να φτάσει σε σημείο να σκοτώσει τη γυναίκα – Το μυστικό του ζευγαριού

Ο δράστης ζήλευε κάθε κίνηση της συζύγου του. Το ζευγάρι είχε ένα μυστικό, το οποίο κρατούσε καλά κρυμμένο για αρκετούς μήνες και αφορούσε τη σχέση τους, όπως μεταδίδει το STAR.

Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι πως λίγο πριν από τη δολοφονία, το θύμα φέρεται να αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτό το μυστικό. Αυτό φαίνεται ότι εκνεύρισε τον 40χρονο και τη σκότωσε.