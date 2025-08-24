Αμετανόητος είναι ο 40χρονος δράστης της σοκαριστικής γυναικοκτονίας στον Βόλο, με θύμα την 36χρονη γυναίκα, μητέρα τεσσάρων παιδιών. Ο άνδρας βρέθηκε από αστυνομικούς κοντά στο σπίτι όπου σημειώθηκε το έγκλημα, ενώ φέρεται να είχε κρυφτεί σε οικόπεδο.

Την Παρασκευή, ο 40χρονος δολοφόνησε με αιχμηρό αντικείμενο την 36χρονη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε το ζευγάρι, στην οδό Κωνσταντά στον Βόλο, μετά από έντονο καβγά. Η γυναίκα έφερε βαριά τραύματα στον λαιμό και την πλάτη, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα. Αμέσως μετά τη δολοφονία της 36χρονης, μητέρας τεσσάρων παιδιών, ο δράστης είχε διαφύγει.

Χθες εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο συζυγοκτόνος κρυβόταν για αρκετές ώρες στο οικόπεδο επί της οδού Ευριπίδου, φορώντας διαφορετικά ρούχα τα οποία βρήκε σε έναν κάδο απορριμμάτων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τελικά, ένας κάτοικος τον εντόπισε να κοιμάται πίσω από κάτι θάμνους και ειδοποίησε τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Ο ίδιος κατά τη σύλληψή του φάνηκε αμετανόητος και φώναζε στους αστυνομικούς ότι τη σκότωσε γιατί τον απατούσε. «Καλά της έκανα», δήλωσε κυνικά στις Αρχές.

Μετά τη γυναικοκτονία στον Βόλο, τα παιδιά επιβεβαίωσαν με τις καταθέσεις τους τη ζήλια του πατέρα προς τη μητέρα τους. Ανέφεραν πως ο μοιραίος καβγάς ξεκίνησε όταν ο 40χρονος είδε την 36χρονη σύζυγό του να μιλά στο κινητό της και επειδή νόμιζε ότι στέλνει μήνυμα σε κάποιον άλλον κατέληξε να προβεί σε αυτή τη στυγερή δολοφονία.

«Για μένα πέθανε και αυτός. Θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε στη μάνα μου»

Η 18χρονη κόρη της 36χρονης, η Κατερίνα, μίλησε στον «Ταχυδρόμο». Κρατούσε στα χέρια της το κινητό της τηλέφωνο και σε αυτό κοιτούσε και έδειχνε τη φωτογραφία της μελανιασμένης από το ξύλο μητέρας της, με τις θανάσιμες μαχαιριές στο σώμα της.

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου –να, δείτε εδώ- θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω «ντροπή»!

Θα πάρω την εκδίκηση για τη μάνα μου. Την έχασα, «έφυγε» από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου.

Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας», είπε.

«Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της, μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη ζηλεύανε, τη θαυμάζανε. Τώρα αυτός μας κατέστρεψε», ανέφερε η 18χρονη.

Σημειώνεται πως η σορός της γυναίκας έχει ήδη μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Σήμερα ο δράστης θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.