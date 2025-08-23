Ένα συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον 40χρονο στο Βόλο που δολοφόνησε άγρια την 36χρονη σύζυγό του.

Ο άνδρας έχοντας αλλάξει ρούχα μετά το φονικό, επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος και εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι του, καθώς κοιμόταν σε ένα οικόπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να εμφανίστηκε αμετανόητος, επιρρίπτοντας μάλιστα ευθύνες στο θύμα: «Με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα; Δεν μετανιώνω, της άξιζε», φέρεται να είπε, «παγώνοντας» τους αστυνομικούς.

Επίσης, φέρεται να ζήτησε να πιει νερό, αναφέροντας ότι για 29 ώρες δεν είχε πιει, ούτε και φάει τίποτα, επειδή κρυβόταν από την αστυνομία.

Πλέον, έχει συλληφθεί και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα με τη σε βάρος του βαρύτατη δικογραφία.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ με τη στιγμή της σύλληψης: