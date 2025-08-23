Ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του στον Βόλο υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι προέβη στην εγκληματική πράξη, επειδή τον «απατούσε το θύμα».

«Με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα», είπε στους αστυνομικούς που τον εντόπισαν 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του, σύμφωνα με το gegonota.news, ενώ συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thenewspaper.gr, το πρώτο πράγμα που ζήτησε από τους αστυνομικούς μόλις του πέρασαν χειροπέδες ήταν λίγο νερό, καθώς για 29 ώρες δεν είχε φάει και δεν είχε φάει νερό.

Σημειώνεται, ότι ο 40χρονος δολοφόνησε τη σύζυγό του με εργαλείο ψησίματος μπροστά στα μάτια της 16χρονης κόρης τους και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Έψαχνε χρυσές λίρες στα βουνά

Όλο και περισσότερα στοιχεία για τη ζωή του 40χρονου γυναικοκτόνου του Βόλου έρχονται στο φως της δημοσιότητας, φωτίζοντας πτυχές της προσωπικότητας του δολοφόνου της 37χρονης.

Η οικογένεια του 40χρονου βρισκόταν σε αδιέξοδο, με τον 40χρονο να οδηγείται σε ανορθόδοξες μεθόδους αναζήτησης χρημάτων. Μια από αυτές ήταν να προσπαθεί να ανιχνεύσει χρυσό στα βουνά. Η φωτογραφία που παρουσιάζεται από το τοπικό Μέσο απεικονίζει τον 40χρονο με σειρά μηχανημάτων ανίχνευσης χρυσού.

Ο 40χρονος σύμφωνα με το δημοσίευμα συνήθιζε να συμμετέχει σε εξορμήσεις χρυσοθήρων σε ορεινές περιοχές της χώρας, ψάχνοντας λίρες και πολύτιμα αντικείμενα που κατά φήμες θέλουν να βρίσκονται στους ορεινούς όγκους της χώρας.