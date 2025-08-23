Κρυμμένος πίσω από θάμνους, σε ένα παλιό πάρκινγκ και σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από την πολυκατοικία που διέμενε, εντοπίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. ο 40χρονος υπήκοος Αλβανίας που το πρωί της Παρασκευής έσφαξε με εργαλείο ψησίματος την 36χρονη σύζυγο του στο Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος είχε καταφέρει να αλλάξει ρούχα -πιθανότατα σε κάποιον κάδο εντόπισε αυτά που φορούσε όταν συνελήφθη, ενώ δεν είχε πάνω του ούτε το εργαλείο της δολοφονίας, ούτε κάποιο άλλο προσωπικό αντικείμενο. Άλλωστε, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, πρόκειται για μία πολύ φτωχή οικογένεια που στην κατοχή της είχε ένα και μοναδικό κινητό τηλέφωνο.

Ο 40χρονος θα κρατηθεί σήμερα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα με τη σε βάρος του βαρύτατη δικογραφία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη στιγμή της σύλληψης του ήταν αμίλητος και δεν αντιστάθηκε.

Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι ήδη από χθες το βράδυ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας που τον αναζητούσαν, είχαν πληροφορία για ένα άτομο που του μοιάζει και κινείται στην περιοχή γι’ αυτό και σήμερα οι έρευνες εστίασαν στην περιοχή γύρω από το σπίτι του εγκλήματος.