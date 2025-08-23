Όλο και περισσότερα στοιχεία για τη ζωή του 40χρονου γυναικοκτόνου του Βόλου έρχονται στο φως της δημοσιότητας, φωτίζοντας πτυχές της προσωπικότητας του δολοφόνου της 37χρονης.

Η οικογένεια του 40χρονου, σύμφωνα με το theNewspaper βρισκόταν σε αδιέξοδο, με τον 40χρονο να οδηγείται σε ανορθόδοξες μεθόδους αναζήτησης χρημάτων. Μια από αυτές ήταν να προσπαθεί να ανιχνεύσει χρυσό στα βουνά. Η φωτογραφία που παρουσιάζεται από το τοπικό Μέσο απεικονίζει τον 40χρονο με σειρά μηχανημάτων ανίχνευσης χρυσού.

Ο 40χρονος σύμφωνα με το δημοσίευμα συνήθιζε να συμμετέχει σε εξορμήσεις χρυσοθήρων σε ορεινές περιοχές της χώρας, ψάχνοντας λίρες και πολύτιμα αντικείμενα που κατά φήμες θέλουν να βρίσκονται στους ορεινούς όγκους της χώρας.

«Άφαντος» ο 40χρονος δράστης

«Άφαντος» παραμένει ο 40χρονος γυναικοκτόνος στο Βόλο, αρκετές ώρες μετά τη δολοφονία της συζύγου του, στο σπίτι τους στην οδό Κωνσταντά με πρωτοφανή αγριότητα. Ο 40χρονος εξαφανίστηκε από το σημείο πεζός, χωρίς να αφήσει πίσω του στοιχεία για το πού μπορεί να έχει καταφύγει.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε δύο βασικά σενάρια: είτε ο δράστης να κρύβεται σε εξωτερικό χώρο για να αποφύγει τη σύλληψη, είτε λόγω των σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε να έχει δώσει τέλος στη ζωή του.

Ο 40χρονος γυναικοκτόνος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος, ενώ ενδέχεται να εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του. Οι Αρχές συλλέγουν και εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας κατοικιών και επιχειρήσεων της περιοχής σε μια προσπάθεια να «χαρτογραφήσουν» τη διαδρομή που ακολούθησε μετά το έγκλημά του.

Ο δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, καθώς τον Ιούνιο του 2025 είχε μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας. Μιλώντας σε αλβανικά Μέσα Ενημέρωσης και απευθύνοντας έκκληση στον ανιψιό του, ο θείος του ανέφερε: «Να παραδοθεί… Αν είχε ή όχι ψυχιατρικά προβλήματα δεν το γνωρίζουμε. Είχε φάκελο και λάμβανε επίδομα αναπηρίας στην Αλβανία. Εάν με βλέπει, να παραδοθεί για να μην ντροπιάσει τα παιδιά του» σημείωσε.