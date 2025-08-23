«Άφαντος» παραμένει ο 40χρονος γυναικοκτόνος στο Βόλο, αρκετές ώρες μετά τη δολοφονία της συζύγου του, στο σπίτι τους στην οδό Κωνσταντά με πρωτοφανή αγριότητα. Ο 40χρονος εξαφανίστηκε από το σημείο πεζός, χωρίς να αφήσει πίσω του στοιχεία για το πού μπορεί να έχει καταφύγει.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σύμφωνα με το theNewspaper σε δύο βασικά σενάρια: είτε ο δράστης να κρύβεται σε εξωτερικό χώρο για να αποφύγει τη σύλληψη, είτε λόγω των σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε να έχει δώσει τέλος στη ζωή του.

Ο 40χρονος γυναικοκτόνος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος, ενώ ενδέχεται να εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του. Οι Αρχές συλλέγουν και εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας κατοικιών και επιχειρήσεων της περιοχής σε μια προσπάθεια να «χαρτογραφήσουν» τη διαδρομή που ακολούθησε μετά το έγκλημά του.

Ο δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, καθώς τον Ιούνιο του 2025 είχε μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας. Μιλώντας σε αλβανικά Μέσα Ενημέρωσης και απευθύνοντας έκκληση στον ανιψιό του, ο θείος του ανέφερε: «Να παραδοθεί… Αν είχε ή όχι ψυχιατρικά προβλήματα δεν το γνωρίζουμε. Είχε φάκελο και λάμβανε επίδομα αναπηρίας στην Αλβανία. Εάν με βλέπει, να παραδοθεί για να μην ντροπιάσει τα παιδιά του» σημείωσε.