Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ο 40χρονος γυναικοκτόνος από τον Βόλο, που δολοφόνησε άγρια τη σύζυγό του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας εντοπίστηκε 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του. Ένοικοι πολυκατοικιών είδαν τον άνδρα σε εγκαταλειμμένο οικόπεδο στη συμβουλή Κουντουριώτη και Ευριπίδου και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Αμέσως, στήθηκε ειδική επιχείρηση και αστυνομικοί τον εντόπισαν σε κακή κατάσταση ξαπλωμένο σε χόρτα. Ο 40χρονος συνελήφθη αμέσως και χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Σημειώνεται, ότι ο 40χρονος δολοφόνησε τη σύζυγό του με εργαλείο ψησίματος και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δολοφονία έγινε μπροστά στα μάτια της 16χρονης κόρης του ζευγαριού, ενώ ο καυγάς είχε ξεκινήσει μέσα στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας όπου παρακολουθούσαν και τα άλλα τρία παιδιά, ηλικίας 6, 13 και 18 ετών.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε μακροσκοπικά τη σορό της γυναίκας ανέφερε πως η 36χρονη φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό και στο πλευρά, ενώ συνέπεια της πτώσης της σε τζαμαρία προέκυψαν επιπλέον τραύματα από τα σπασμένα γυαλιά. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο είχε ήδη επέλθει ο θάνατος.

Σε ό,τι αφορά τον 40χρονο δράστη, επιβεβαιώνεται ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα καθώς είχε διαταχθεί και ο εγκλεισμός του σε ίδρυμα, στις 28 Ιουνίου, μετά από απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε. Άγνωστο όμως είναι το πώς και γιατί αυτός ο άνθρωπος -επικίνδυνος για τον εαυτό του αλλά και για τους γύρω του, όπως αποδείχτηκε- κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς η 16χρονη κόρη του ζευγαριού, τα χτυπήματα φαίνεται πως ξεκίνησαν από το διαμέρισμα με τη γυναίκα να κατεβαίνει στην είσοδο σε μία απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί, χωρίς να τα καταφέρει δυστυχώς.