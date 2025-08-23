Μια σπαραχτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε η μία κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε στον Βόλο, την ώρα που ο 44χρονος σύζυγος και πατέρας των τεσσάρων παιδιών της εξακολουθεί να διαφεύγει.

«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ, εγώ, ο Ντίνος, η Μέλισσα και η Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε η κόρη της γυναίκας, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες των παιδιών μαζί με την αδικοχαμένη μητέρα τους.

Η 36χρονη βρήκε τραγικό θάνατο από τα πολλαπλά χτυπήματα που της κατάφερε με αιχμηρό αντικείμενο ο 40χρονος σύζυγός της, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου ζούσε η οικογένεια. Τα παιδιά έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του σοκαριστικού περιστατικού, καθώς ακολούθησαν έντρομα τον μαινόμενο πατέρα τους στις σκάλες.

Η γυναίκα κατέληξε ακαριαία από τα τραύματά της, ενώ οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν τα τέσσερα παιδιά να στέκονται πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Ο 44χρονος δράστης παραμένει ασύλληπτος, με την ΕΛΑΣ να έχει εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας. Τα σενάρια που εξετάζονται είναι είτε να κρύβεται προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, είτε να έχει βάλει τέλος στη ζωή του, δεδομένων των σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Ιουνίου είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει μπροστά στα παιδιά του, επιχειρώντας να κρεμαστεί στο μπαλκόνι με ένα σκοινί. Δεν τα κατάφερε και την επόμενη ημέρα, με εισαγγελική εντολή, εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική για νοσηλεία.

«Είναι αλήθεια ότι είχε ψυχιατρικά προβλήματα, εδώ στην Αλβανία είναι γνωστό ότι έπαιρνε επίδομα αναπηρίας, είχε φάκελο», δήλωσε ο θείος του 40χρονου στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, απευθύνοντας έκκληση στον ανιψιό του: «Αν με βλέπει ο ανιψιός μου, του λέω να παραδοθεί, να εξηγήσει για ποιον λόγο το έκανε, να μην ντροπιάσει τα παιδιά του».