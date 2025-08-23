Ξέσπασε η αδερφή της 36χρονης που δολοφονήθηκε άγρια από τον σύζυγό της στο Βόλο, με το έγκλημα να διαπράττεται μπροστά στη 16χρονη κόρη τους.

Η αδερφή του θύματος μιλώντας στο Euronews Albania υποστήριξε ότι ο δράστης δεν είναι ψυχικά ασταθής, αλλά το αντίθετο, ενώ ευχήθηκε να μείνει πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

«Τι να πω… Ήταν ένα ύπουλο σκυλί, που πήρε τη ζωή της αδελφής μου στο απόγειο της νεότητάς της και άφησε τα παιδιά της ορφανά. Δεν ήταν ψυχικά άρρωστος, αλλά ήθελε και έκανε ό, τι ήθελε. Ασκούσε ψυχολογική βία στα παιδιά. Τα παιδιά φοβόντουσαν να μείνουν σπίτι μαζί του λόγω της συμπεριφοράς του. Επομένως, η αδελφή μου αναγκάστηκε και του είπε: “Φύγε από το σπίτι για λίγο, για να ηρεμήσεις”», είπε χαρακτηριστικά.

«Η αδελφή μου τον πήγε στον ψυχίατρο με την Αστυνομία. Της είπαν, ότι ήταν πολύ καλά, δεν είχε τίποτα. Του έκαναν εξετάσεις και όλα βγήκαν καλά. Τον κράτησαν μόνο για δύο μέρες και μετά γύρισε σπίτι. Συμπεριφερόταν καλά για δύο μέρες, μετά άρχιζε να τσακώνεται ξανά με την αδερφή μου, χωρίς λόγο… Θέλω να σαπίσει στη φυλακή», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σημειώνεται, ότι ο 40χρονος δολοφόνησε τη σύζυγό του με εργαλείο ψησίματος και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δολοφονία έγινε μπροστά στα μάτια της 16χρονης κόρης του ζευγαριού, ενώ ο καυγάς είχε ξεκινήσει μέσα στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας όπου παρακολουθούσαν και τα άλλα τρία παιδιά, ηλικίας 6, 13 και 18 ετών.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε μακροσκοπικά τη σορό της γυναίκας ανέφερε πως η 36χρονη φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό και στο πλευρά, ενώ συνέπεια της πτώσης της σε τζαμαρία προέκυψαν επιπλέον τραύματα από τα σπασμένα γυαλιά. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο είχε ήδη επέλθει ο θάνατος.

Σε ό,τι αφορά τον 40χρονο δράστη, φέρεται πως αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα καθώς είχε διαταχθεί και ο εγκλεισμός του σε ίδρυμα, στις 28 Ιουνίου, μετά από απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε. Άγνωστο όμως είναι το πώς και γιατί αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς η 16χρονη κόρη του ζευγαριού, τα χτυπήματα φαίνεται πως ξεκίνησαν από το διαμέρισμα με τη γυναίκα να κατεβαίνει στην είσοδο σε μία απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί, χωρίς να τα καταφέρει δυστυχώς.