Κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοικογενειακής βίας, άσκησε η εισαγγελέας του Βόλου στον 40χρονο που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του.

Ο συζυγοκτόνος ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το πρωί.

Ο 40χρονος γυναικοκτόνος οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο του Βόλου. Με σκυμμένο το κεφάλι, αμίλητος και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

«Γιατί το έκανες;» και «Το έχεις μετανιώσει;» ήταν οι ερωτήσεις που δέχτηκε από δημοσιογράφους ο 40χρονος που δολοφόνησε τη 36χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους στην οδό Κωνσταντά στον Βόλο την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Βόλου, με σκυμμένο το κεφάλι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, δεν έδωσε καμία απάντηση στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το εάν μετανιώνει για την αποτρόπαια πράξη του. Παρέμεινε σιωπηλός, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα του ούτε στιγμή.

Ο 40χρονος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο, 200 μέτρα από το σπίτι όπου δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του, μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους.

Ο άντρας σκότωσε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, στην οδό Κωνσταντά, στον Βόλο.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το gegonota.news δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα τέκνα του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους. Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας.

Επίσης, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη σε ψυχιατρική κλινική, τον περασμένο Ιούνιο, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, την διάρκεια της νοσηλείας και τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος.

Πώς έγινε το φονικό

Την περασμένη Παρασκευή, ο 40χρονος δολοφόνησε με αιχμηρό αντικείμενο την 36χρονη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε το ζευγάρι, στην οδό Κωνσταντά στον Βόλο, μετά από έντονο καβγά. Η γυναίκα έφερε βαριά τραύματα στον λαιμό και την πλάτη, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα. Αμέσως μετά τη δολοφονία της 36χρονης, μητέρας τεσσάρων παιδιών, ο δράστης είχε διαφύγει.

Χθες εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο συζυγοκτόνος κρυβόταν για αρκετές ώρες στο οικόπεδο επί της οδού Ευριπίδου, φορώντας διαφορετικά ρούχα τα οποία βρήκε σε έναν κάδο απορριμμάτων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τελικά, ένας κάτοικος τον εντόπισε να κοιμάται πίσω από κάτι θάμνους και ειδοποίησε τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Ο ίδιος κατά τη σύλληψή του φάνηκε αμετανόητος και φώναζε στους αστυνομικούς ότι τη σκότωσε γιατί τον απατούσε. «Καλά της έκανα», δήλωσε κυνικά στις Αρχές.

Μετά τη γυναικοκτονία στον Βόλο, τα παιδιά επιβεβαίωσαν με τις καταθέσεις τους τη ζήλια του πατέρα προς τη μητέρα τους. Ανέφεραν πως ο μοιραίος καβγάς ξεκίνησε όταν ο 40χρονος είδε την 36χρονη σύζυγό του να μιλά στο κινητό της και επειδή νόμιζε ότι στέλνει μήνυμα σε κάποιον άλλον κατέληξε να προβεί σε αυτή τη στυγερή δολοφονία.