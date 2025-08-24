Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί στο Ηράκλειο και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, όπλα, φυσίγγια και ξιφολόγχη. Η σύλληψη έγινε χθες σε περιοχή του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου και πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 28, 31 και 58 ετών.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς πραγματοποίησαν έρευνες στις οικίες των ημεδαπών κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: «Πέντε κυνηγετικά όπλα για τα οποία δεν τηρούνταν οι όροι ασφαλούς φύλαξης, αεροβόλο όπλο, 39 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, ξιφολόγχη, αρχαία νομίσματα και 2 μαχαίρια». Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Πηγή: ΑΠΕ