Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στην Αταλάντη μετά το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια 32χρονη μητέρα ενός 7χρονου παιδιού.

Η γυναίκα πήγαινε να κάνει έκπληξη στον σύζυγο και το παιδί τους που ήταν στην παραλία, όταν ένας 30χρονος παραβίασε STOP και την εμβόλισε, ενώ στη συνέχεια την εγκατέλειψε.

Σύμφωνα με το Mega, ο σύζυγος του θύματος έμαθε πρώτα ότι ο 30χρονος είχε εμπλοκή σε τροχαίο, καθώς ήταν γνωστός του. Στη συνέχεια, υποψιάστηκε πως κάτι θα μπορούσε να είχε συμβεί στη 32χρονη, επειδή την καλούσε στο τηλέφωνο και δεν απαντούσε.

Επιστρέφοντας προς το σπίτι λοιπόν, πέρασε από το σημείο που η γυναίκα ήταν νεκρή. Κατεβαίνοντας από το όχημα, αντιλήφθηκε την τραγική πραγματικότητα και τότε έτρεξε να καλύψει τα μάτια του παιδιού, ώστε να μη δει τη μητέρα του νεκρή στην άσφαλτο.

Μάλιστα, ο 7χρονος φέρεται να μη γνωρίζει τι έγινε, με τον πατέρα να προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση για να ενημερώσει το παιδί του.

Ο άνδρας μιλώντας στο Mega είπε πως «έτρεχε ο άλλος οδηγός, παραβίασε το STOP σε μία αλάνα που ήταν γήπεδο εκεί πέρα η διασταύρωση και τη χτύπησε. Έφυγε από Αταλάντη για να κατέβει στην παραλία στη Σκάλα Αταλάντης που ήμουν εγώ με τον γιο μου και κάναμε μπάνιο για να μας κάνει έκπληξη και μας την έκανε την έκπληξη έτσι. Προσπαθώ να συνέλθω εγώ να του το φέρω».

«Με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου είπε ότι το παιδί που έχει το καφέ στην Αταλάντη τράκαρε και μιλάγανε με εμένα και μετά πέρασε από το μυαλό μου και έπαιρνα και δεν απάνταγε και από εκεί και πέρα κόπηκαν τα γόνατά μου. Όπως γυρνάγαμε να πάμε για την Αταλάντη είδα περιπολικό και τη μηχανή της γυναίκας μου κάτω και κατέβηκα ενώ είχα και το μικρό μαζί μου να καλύψω, να μη τα δει ο μικρός», πρόσθεσε ο σύζυγος του θύματος.

«Την πήραν από εδώ, άργησε το ασθενοφόρο, άργησε η αστυνομία να πάει, δεν είχαν τα πράγματα εδώ στο Κέντρο Υγείας και ήθελαν να την πάνε στο νοσοκομείο και δεν πρόλαβε. Σταμάτησε στο Κέντρο Υγείας στο καινούργιο στα Καμένα Βούρλα και εκεί πέρα ξεψύχησε», είπε συντετριμμένος.