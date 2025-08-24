Η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είχε εμφανιστεί πολύ πιο αδύναμη μετά την πανδημία χωρίς τη συμβολή των μεταναστών, δήλωσε το Σάββατο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποιώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μην αγνοούν τον ρόλο της μετανάστευσης, ακόμη κι αν αυτή τροφοδοτεί πολιτικές εντάσεις.

Μιλώντας στο ετήσιο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στο Γουαϊόμινγκ, η Λαγκάρντ τόνισε ότι η εισροή ξένου εργατικού δυναμικού βοήθησε την ευρωζώνη να απορροφήσει διαδοχικά σοκ – όπως η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους και ο πληθωρισμός-ρεκόρ – διατηρώντας την ανάπτυξη και την απασχόληση. Σύμφωνα με την ίδια, η απασχόληση στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 4,1% από τα τέλη του 2021 έως τα μέσα του 2025, σχεδόν όσο και το ΑΕΠ.

«Αν και το 2022 οι ξένοι εργαζόμενοι αντιστοιχούσαν περίπου στο 9% του συνολικού εργατικού δυναμικού, ευθύνονται για το 50% της αύξησής του τα τελευταία τρία χρόνια», είπε χαρακτηριστικά. Χωρίς αυτή τη συμβολή, πρόσθεσε, «η αγορά εργασίας θα ήταν πιο πιεσμένη και η παραγωγή χαμηλότερη».

Η επικεφαλής της ΕΚΤ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη Γερμανία και την Ισπανία. Όπως είπε, το γερμανικό ΑΕΠ θα ήταν σήμερα χαμηλότερο κατά περίπου 6% χωρίς τη μετανάστευση, ενώ και η ισχυρή ανάκαμψη της Ισπανίας «οφείλει πολλά» στους μετανάστες. Συνολικά, η απασχόληση στην ευρωζώνη αυξήθηκε πάνω από 4% από το 2021, παρά τις ιστορικά υψηλές αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η μετανάστευση βοήθησε να αντισταθμιστούν η χαμηλή γεννητικότητα της Ευρώπης και η αυξανόμενη προτίμηση για μικρότερες ώρες εργασίας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγή και περιορίζοντας τις πληθωριστικές πιέσεις, ακόμη και αν οι μισθοί υστερούσαν έναντι των τιμών.

Παράλληλα, αναγνώρισε τη δύσκολη πολιτική διάσταση: η καθαρή μετανάστευση οδήγησε τον πληθυσμό της ΕΕ σε επίπεδο-ρεκόρ, περίπου 450 εκατομμύρια το 2024, την ώρα που κυβερνήσεις από το Βερολίνο έως τη Ρώμη υιοθετούν περιοριστικά μέτρα για τις αφίξεις, υπό την πίεση εκλογικών σωμάτων που στρέφονται σε ακροδεξιά κόμματα.

«Η μετανάστευση θα μπορούσε, κατ’ αρχήν, να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού, καθώς οι εγχώριοι πληθυσμοί γερνούν», δήλωσε. «Ωστόσο, οι πολιτικές πιέσεις ενδέχεται ολοένα και περισσότερο να περιορίζουν τις εισροές».

Η πρόεδρος της ΕΚΤ σημείωσε ότι η αγορά εργασίας της Ευρώπης έχει αντέξει τις πρόσφατες κρίσεις «σε απροσδόκητα καλή κατάσταση», αλλά προειδοποίησε ότι αυτό δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο, καθώς η δημογραφική συρρίκνωση, η πολιτική αντίδραση και οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των εργαζομένων εξακολουθούν να απειλούν την ανθεκτικότητα της ευρωζώνης.