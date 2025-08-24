Η οικογένεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λανσάρει ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, με την παρουσίαση του WLFI token μέσω της εταιρείας World Liberty Financial. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το σχέδιο περιγράφεται από τους ίδιους ως μια μορφή «Infinite Money Glitch», δηλαδή μιας επένδυσης με θεωρητικά απεριόριστες δυνατότητες κέρδους – εικόνα που οι αναλυτές χαρακτηρίζουν παραπλανητική.

Η στρατηγική θυμίζει το μοντέλο της MicroStrategy (νυν Strategy), που έχει συσσωρεύσει τεράστιες ποσότητες bitcoin μέσω έκδοσης μετοχών και χρέους. Ωστόσο, το WLFI διαφέρει ουσιαστικά: δεν συνδέεται με το bitcoin ή άλλα αναγνωρισμένα κρυπτονομίσματα, ούτε προσφέρει μετοχικά δικαιώματα ή συμμετοχή σε κέρδη. Η αξία του βασίζεται αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη που θα δείξουν οι υποστηρικτές του Τραμπ.

Η χρηματοδότηση του project γίνεται μέσω της εισηγμένης εταιρείας ALT5 Sigma, η οποία συγκέντρωσε 1,5 δισ. δολάρια για να αγοράσει WLFI tokens. Με τον τρόπο αυτό, οι μετοχές της ALT5 λειτουργούν ως proxy για το ίδιο το token. Ο Έρικ Τραμπ έχει ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ενώ ο Zach Witkoff ανέλαβε πρόεδρος. Το treasury της ALT5 θα κατέχει περίπου το 7,5% της συνολικής προσφοράς WLFI.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου τα προηγούμενα επιχειρηματικά σχέδια της οικογένειας έχουν παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις. Η Trump Media (ιδιοκτήτρια της Truth Social) έχει δει την αξία της μετοχής της να υποχωρεί πάνω από 50%, το memecoin $TRUMP έχει χάσει σχεδόν 90% από το υψηλό της πρώτης μέρας, ενώ και τα NFT συλλεκτικά καρτ ποστάλ του πρώην προέδρου κινούνται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τα ιστορικά τους υψηλά.

Αναλυτές που μίλησαν στη WSJ προειδοποιούν ότι η φύση του WLFI καθιστά το εγχείρημα εξαιρετικά επισφαλές. Όπως εξηγούν, οι επενδυτές δεν έχουν ουσιαστικό λόγο να αγοράσουν το συγκεκριμένο token, καθώς μπορούν να στραφούν απευθείας σε καθιερωμένα κρυπτονομίσματα όπως το bitcoin σε χαμηλότερο κόστος. Επιπλέον, ιστορικά funds και επενδυτικά προϊόντα που διαπραγματεύονταν σε υπερβολικές αποτιμήσεις –όπως το Taiwan Fund ή το Destiny Tech100– κατέρρευσαν όταν η αγορά διόρθωσε.

Η Wall Street Journal καταλήγει ότι η νέα πρωτοβουλία της οικογένειας Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τους ίδιους, όμως για τους απλούς επενδυτές ενέχει υψηλότατο ρίσκο και πιθανότητα σημαντικών απωλειών.