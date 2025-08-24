Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου Καστοριάς. Σύμφωνα με ανάρτηση της πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης και 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.