Έπειτα από μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα 146 αιχμαλώτους πολέμου από κάθε πλευρά, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε ότι όλοι οι Ρώσοι που απελευθερώθηκαν βρίσκονται στη Λευκορωσία και λαμβάνουν ψυχολογική και ιατρική βοήθεια.

Η Ουκρανία παρέδωσε επίσης στη Μόσχα οκτώ Ρώσους πολίτες, κατοίκους της περιφέρειας Κουρσκ, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας συνεχάρη τους συμπατριώτες του για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, μιλώντας για μια «νέα αίσθηση αυτοπεποίθησης των Ουκρανών».

«Οικοδομούμε μια αρκετά ισχυρή και δυνατή Ουκρανία, ώστε να ζήσει με ασφάλεια και ειρήνη», υποσχέθηκε ο Ζελένσκι σε μήνυμα που ανήρτησε στο Telegram.

Ο Ζελένσκι ανέφερε πως ο πόλεμος προκάλεσε μια νέα αίσθηση αυτοπεποίθησης των Ουκρανών, που δεν στηρίζονται πλέον στην καλή θέληση των άλλων, αλλά πήραν τη μοίρα τους στα χέρια τους και είναι έτοιμοι να πολεμήσουν για την ελευθερία τους.

Πηγή: ΑΠΕ