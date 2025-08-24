Τους συμπατριώτες του συνεχάρη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας που γιορτάζεται σήμερα, ακριβώς τρεισήμισι χρόνια αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος μιλώντας για μια «νέα αίσθηση αυτοπεποίθησης των Ουκρανών».

«Οικοδομούμε μια αρκετά ισχυρή και δυνατή Ουκρανία ώστε να ζήσει με ασφάλεια και ειρήνη», υποσχέθηκε ο Ζελένσκι σε μήνυμα που ανήρτησε στο Telegram.

Ο Ζελένσκι ανέφερε πως ο πόλεμος προκάλεσε μια νέα αίσθηση αυτοπεποίθησης των Ουκρανών, που δεν στηρίζονται πλέον στην καλή θέληση των άλλων αλλά πήραν τη μόιρα τους στα χέρια τους και είναι έτοιμοι να πολεμήσουν για την ελευθερία τους.

Αναφέρθηκε στα καθημερινά αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπως νοσοκομεία και σχολεία στην Ουκρανία, σημειώνοντας πως η Ουκρανία αποκρίνετια με επιθέσεις σε αποθήκες καυσίμων καθώς και σε στρατιωτικά αεροδρόμια βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας — ενέργειες που κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει.

Οι δηλώσεις του συνοδεύθηκαν από εικόνες της επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ενορχήστρωσε η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών σε αεροσκάφη του στόλου στρατηγικών βομβαρδιστικών της Ρωσίας στις αρχές Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ