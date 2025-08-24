Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης, όταν αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε γκρεμό, με συνέπεια να εγκλωβιστεί η οδηγός του.

Άμεσα στο σημείο του τροχαίου έφτασαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα τραυματισμένη. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για νοσηλεία.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.