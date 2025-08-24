Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης, όταν αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε γκρεμό, με συνέπεια να εγκλωβιστεί η οδηγός του.
Άμεσα στο σημείο του τροχαίου έφτασαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα τραυματισμένη. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για νοσηλεία.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Τραυματισμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία εκτροπής και πτώσης του οχήματος σε δύσβατο σημείο, σε περιοχή του δήμου #Κατερίνης Πιερίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025