Οι εκδόσεις Ψυχογιός τρόλαραν τον Αλέξη Τσίπρα για την «Ιθάκη», το βιβλίο του που κυκλοφόρησε, με αφορμή τις συγκρίσεις που έγιναν με τα αντίτυπα που πούλησαν τα βιβλία του Χάρι Πότερ.

Σε ανάρτηση στο Facebook, δημοσίευσαν διάφορα memes με τον Χάρι Πότερ, γράφοντας στη λεζάντα: «Ως Εκδότης του Χάρι Πότερ σας οφείλουμε κάποιες εξηγήσεις».

Επίσης, σε μία από τις εικόνες αναγράφεται το εξής μήνυμα:

Αν με 33.000 αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1.500.000 λογικά ρίχνεις την κυβέρνηση.

Δείτε την ανάρτηση: