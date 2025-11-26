Η τραγωδία που βύθισε στο πένθος τις Ένοπλες Δυνάμεις και ολόκληρη την Ελλάδα κορυφώνεται με τον απαρηγόρητο πόνο της οικογένειας. Ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠΟΠ), Ρ.Γ., έχασε τη ζωή του την Τετάρτη στο πεδίο βολής της Αφάντου στη Ρόδο, όταν εξερράγη χειροβομβίδα κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του πατέρα του άτυχου νέου, ο οποίος υπηρετεί ως Διοικητής Λιμενικού Σταθμού στον Κόκκινο Πύργο της Κρήτης. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο πατέρας Μ.Γ. περιέγραψε τη δραματική στιγμή που ενημερώθηκε:

«Το παιδί δυστυχώς “έφυγε”. Ήταν μία άσκηση να κάνει ο γιος μου το πρωί και από ό,τι μου είπανε μία χειροβομβίδα εξερράγη, πήγανε να τη δουν με έναν άλλο πυροτεχνουργό και ο γιος μου ήταν καινούργιος, δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα εκεί πέρα, δεύτερη μέρα».

Η βαρύτητα της απώλειας συμπυκνώνεται στη φράση του πατέρα, ο οποίος θα βρεθεί στη Ρόδο για να παραλάβει τη σορό του παιδιού του: «Χθες έφυγα και εγώ από τη Ρόδο και θα ξαναπάω να τον φέρω τώρα στην κούτα. Καινούργιος ήταν, πήγαινε για εκπαίδευση, ήταν χαρούμενος, το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος, 19 χρόνων».

Η σπαρακτική μαντινάδα

Η σορός του 19χρονου Ρ. αναμένεται να μεταφερθεί στην Κρήτη με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας αύριο.

Λίγο μετά την τραγωδία, ο πατέρας του 19χρονου, Μ.Γ., εξέφρασε τον αβάσταχτο πόνο του δημοσιεύοντας το κηδειόσημο του γιου του μαζί με μια μαντινάδα,:

«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω του γάμου σου αγάπη μου Να χω χαρές να κάνω…»

Στο σπαρακτικό μήνυμα που συνόδευε την ανάρτηση, ο πατέρας γράφει: «Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες αλλά δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση……».

Το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ θα πουν συγγενείς και φίλοι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου.

Μόλις δύο ημέρες στη νέα μονάδα

Ο Ρ. είχε καταγωγή από το Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη. Είχε επιλέξει να ακολουθήσει στρατιωτική καριέρα ως ΕΠΟΠ. Μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης στη Λαμία, η τοποθέτησή του έγινε στη Ρόδο.

Η τραγική ειρωνεία είναι πως ο νεαρός βρισκόταν στη νέα του μονάδα μόλις δύο ημέρες, ενώ η μοιραία εκπαιδευτική βολή ήταν ουσιαστικά η πρώτη του επαφή με το πεδίο στη νέα του θητεία. Ο άτυχος νέος βρήκε ακαριαίο θάνατο όταν η χειροβομβίδα εξερράγη στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η έκρηξη, η οποία στέρησε τη ζωή στον Ρ. και προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στον 39χρονο επιλοχία, φέρεται να ξεκίνησε τη στιγμή της αποσυσκευασίας των πυρομαχικών. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), σύμφωνα με πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην οικογένεια και επικαλείται το Cretalive, γνωστοποίησε ότι η ασφαλιστική περόνη της μοιραίας χειροβομβίδας αποσπάστηκε κατά το άνοιγμα του κιβωτίου μεταφοράς.Συγκεκριμένα, η πληροφόρηση αναφέρει ότι:

«Κατά την αποσφράγιση του κυτίου μεταφοράς με τις χειροβομβίδες φέρεται να αποσυνδέθηκε η περόνη της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε βαρύτατα τον 39χρονο επιλοχία».

Κρίσιμη για την εξέλιξη των ερευνών αναμένεται η κατάθεση του 39χρονου επιλοχία, ο οποίος, παρά τον ακρωτηριασμό στο χέρι, φαίνεται ότι θα διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Η μαρτυρία του θεωρείται καθοριστική για να αποκαλυφθούν οι λεπτομέρειες της μοιραίας στιγμής και να συμπληρωθεί η εικόνα της τραγωδίας.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε την κήρυξη τριήμερου πένθους για το σύνολο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ως ένδειξη σεβασμού και τιμής προς τη μνήμη του ΕΠΟΠ στρατιώτη Ρ.Γ. Το πένθος ολοκληρώνεται την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.